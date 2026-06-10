邀市民動起來健康甩肉 「2026台中星燃計畫」早鳥加碼送運動券

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台中市政府推動《2026台中星燃計畫：燃脂升級行動》開放報名，號召BMI超過27的市民朋友參與為期3個月的減重挑戰。活動除祭出總獎額150萬元獎勵外，衛生局更加碼推出早鳥運動券活動，符合資格的參賽者最高可獲得6次免費使用國民運動中心設施的機會，鼓勵市民培養規律運動習慣，一起健康減重、燃燒脂肪。

衛生局長曾梓展表示，參賽者於活動期間成功減重達5%以上，即可參加總獎額40萬元抽獎；若減重達10%以上，個人組最高可獲得3萬元獎金，職場組最高可獲得6萬元獎勵，歡迎市民朋友踴躍挑戰。

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衛生局指出，凡符合資格的市民完成報名後，或於活動期間（115年6月16日至9月15日）完成指定任務，即可透過「台中星燃計畫」官方LINE（ID：@794hyujk）領取限量國民運動中心免費入場運動券，可於中市國民運動中心使用健身房或游泳池等設施，共計3次免費入場機會。(見圖)

曾梓展表示，由於活動報名相當踴躍，衛生局特別推出早鳥加碼方案。凡已完成線上報名並至合作量測地點完成前測的參賽者，自6月11日至6月15日止，連續5天中午12時於活動官方LINE限時開放領取每日430份免費運動券，每人可獲得6次免費使用資格，邀請市民朋友把握機會，一起透過運動培養健康體態。

衛生局提醒，此次活動前測將於6月15日截止，參賽者須於期限內完成報名表單填寫及體位量測，始取得正式參賽資格。合作量測地點及相關資訊可至活動官方LINE查詢，前往量測前建議先確認開放時間或電話洽詢，以節省等候時間。詳細活動資訊可至衛生局網站或臉書粉絲專頁「台中市衛生局－健康小衛星」查詢，歡迎市民朋友一起加入星燃計畫，透過規律運動與健康飲食打造健康體態，邁向更有活力的健康生活。