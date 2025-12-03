邀市民一同參與 台中市消防員參戰「2025全球極限體能鋼鐵大賽」

消防局同仁認真執行勤務之餘也熱情投入「2025全球極限體能鋼鐵大賽」。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】2025全球極限體能鋼鐵大賽12月13、14日將在台中市政府前廣場盛大舉行，為響應全民運動、提升救災體能素質，台中市政府消防局共24名同仁報名參賽，其中多位曾代表台灣參加今年在美國伯明罕市舉行的「第21屆世界警察消防運動會」，並勇奪多項金牌與前三名佳績，展現消防員平日訓練的堅韌成果。

在世界警消運動會中奪牌的同仁也分享參賽契機及備賽歷程，四平分隊同仁楊敏加表示，他不希望出勤時拖累同仁，「訓練是他對同袍的責任。」加入消防隊後更積極鍛鍊體能，希望在實際救災時能獨當一面，此外消防工作常需要搬運傷患，肌耐力和穩定度都須維持；此次他與同仁組成混雙參賽，最擔心的是跑步項目，近期都在加強，就是不希望拖隊友後腿。

從世界警消運動會到全球極限體能鋼鐵大賽。（圖/記者廖妙茜翻攝）

烏日分隊李熙軍則說，「體能訓練對火場心理穩定至關重要，」許多新進消防員初入火場時容易因視線不佳而緊張、呼吸混亂，良好的肌力與心肺耐力可有效提升穩定度，訓練不只是為了比賽，而是為了民眾的生命安全；並表示很高興台中舉行此賽事，讓我們以賽代訓、測試自己。溪湳分隊陳俊羽提到，團隊備賽最有凝聚力，期待台中成為全民運動城市，從世界警消運動會到極限體能大賽，訓練與備賽讓分隊間互相支持、更加團結，推廣組看似輕鬆，但轉換動作與心肺要求其實很高。

觀賽還能逛市集抽好禮。（圖/記者廖妙茜翻攝）

消防局說明，此次賽事除「菁英組」由國內外選手同場競技外，也設置一般民眾可報名的「推廣組」；現場亦規劃「民眾體驗區」，由專業教練帶領安全體驗，不論健身愛好者、樂齡族群或親子家庭，都能在市府前廣場盡情感受運動樂趣。同時，活動現場亦匯集運動品牌、健康飲食與周邊互動攤位，只要參與活動，即有機會抽中長榮航空提供的亞洲或歐洲不限航點來回機票等多項好禮。

消防局邀請全民到場同樂，透過參與極限體能大賽，不僅能檢視消防員救災必備的肌力與體能，也期待藉由消防同仁的投入，鼓勵更多市民養成運動習慣，共同打造健康、活力的運動城市；也歡迎全台民眾於12月13、14日到台中市政府前廣場，一同享受運動帶來的熱血感動。