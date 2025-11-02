邀您帶一本好書來大雅公園曬幸福

市民朋友閤家帶著喜歡的書，來大雅公園享受在大雅公園的愜意野餐時光。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

「台中市民野餐日」大雅場二日登場。市府觀光旅遊局攜手大雅區公所邀請市民朋友閤家帶著喜歡的書來大雅公園享受在大雅公園的愜意野餐時光。另外，法制局與潭子區公所在聚興休憩園區辦理「繪動潭子綠野閱讀」野餐活動。

觀光旅遊局長陳美秀說，大雅公園野餐日，以「閱讀即生活」為主題，結合閱讀、音樂、市集與親子活動，打造屬於大雅的城市綠地饗宴。

活動現場有上楓圖書館帶來的好書供大家自由閱讀，故事姐姐的繪本導讀、閱讀闖關活動及童玩互動等，帶領現場小朋友體驗不一樣的野餐日閱讀趣味。

廣告 廣告

大雅區長林麗蓉補充，大雅野餐日邀請在地樂團登台演出，以溫暖旋律為草地增添節奏感。最吸睛的莫過於「名畫重現」單元—今年以米勒經典畫作《拾穗》為主題背景，邀請民眾化身畫中人物進行cosplay，穿上田園風服飾、手持稻穗，在金黃草地間重現經典畫面，這在以小麥聞名全國的台中大雅，可謂是別具意義。

法制局長李善植與潭子區公所區長劉汶軒到場與在地市民朋友同樂，一同感受書香與綠蔭交織而成的文化饗宴。

法制局說明，野餐日活動以草地閱讀為共同主題，準備繪本特色打卡點，到場民眾反應熱烈，紛紛在充滿故事氛圍場景合影留念。活動安排圖書館親子說故事時間及魔法森林氣球秀，帶領大朋友小朋友走進充滿想像力的世界。