邀您見證「水火共生」地景劇場新篇章 屏東恆春出火地質公園正式啟用

【互傳媒／記者 蘇彩娥／屏東 報導】屏東縣最新觀光地標「恆春出火地質公園」於1日傍晚正式啟用，園區自下午起即湧入大量人潮，舞台、燈光及各項服務動線全面就位，民眾依序入場，在星空、自然火光與音樂交織的氛圍中，共同迎接結合地質奇景與夜間觀光的嶄新場域盛大亮相。啟用首日吸引逾3,000名持票民眾到場參與，現場氣氛熱烈。

▲屏東縣最新觀光地標「恆春出火地質公園」於1日傍晚正式啟用。

啟用儀式由屏東縣長周春米與多位貴賓共同點亮園區核心地景，象徵恆春出火地質公園正式邁入對外開放的新階段。隨著夜幕降臨，開幕演出依序展開，舞蹈、歌聲與祈福儀式交錯呈現，引領現場民眾走進恆春出火所蘊含的自然能量與文化脈絡；壓軸演出則由動力火車登台，演唱多首經典金曲，帶動全場大合唱，歌聲在星空與火光間迴盪，將開幕夜晚氣氛推向最高潮。

▲啟用儀式由屏東縣長周春米與多位貴賓共同點亮園區核心地景。

屏東縣政府表示，恆春出火地質公園以地底自然湧出的「出火」現象為核心，透過整體場域視野與步行動線的重新規劃，讓民眾能以更貼近地景的方式，欣賞火焰與水域交織而成的特殊畫面。啟用當天，在滿場觀眾親眼見證下，也一舉澄清網路謠傳環形水池積水冒泡的錯誤訊息，現場民眾對園區夜間氛圍與整體空間感受給予高度肯定，認為更適合長時間停留，細細品味地景隨時間流轉的變化。

▲動力火車登台，演唱多首經典金曲，帶動全場大合唱，將開幕夜晚氣氛推向最高潮。

為讓不同族群皆能安心參與，活動現場同步完成無障礙動線與服務配置，包含平整步道、清楚的場域指引，並提供復康巴士預約接駁服務，讓行動不便者也能順利進出園區，近距離感受地景魅力與演出氛圍，落實友善共融的參與體驗。

此外，現場同步推出限量「出火發光杯」、「出火之巾」等專屬紀念品，吸引民眾拍照打卡，為這場結合自然奇景與音樂能量的開幕夜晚留下難忘回憶。

屏東縣政府指出，恆春出火地質公園園區內亦規劃生態密林區與觀星空間，未來不僅是近距離觀察地質景觀的重要場域，也將成為南台灣具代表性的夜間觀光與星空觀測據點。園區已取得使用執照並完成招商作業，2月1日正式開幕後，自2月2日起免費開放戶外場域，館內空間暫不開放，將持續進行營運前優化準備，預計於農曆春節（2月17日）全館展開試營運，詳細收費資訊與營業時間，將另行公告於縣府交通旅遊處網站及「屏東GO好玩」臉書粉絲專頁，敬請期待。

縣府也提醒民眾持續關注屏東旅遊網最新資訊，旅遊與交通相關訊息可追蹤「屏東GO好玩」與「屏東GO交通」FB、IG及Threads社群平台，並歡迎下載「屏東GO好玩」、「屏東ㄟ公車」APP，掌握第一手活動動態，出遊住宿請選擇合法旅宿，讓旅程更加安心、盡興。