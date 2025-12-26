邀您走進山林秘境來場慢活療癒之旅 台南龜丹溫泉泡湯新體驗！



冬遊台南龜丹溫泉泡湯新體驗__邀您走進山林秘境 體驗慢活療癒之旅

【旅遊經 洪書瑱報導】

這兩天冷氣團報到，氣溫驟降，裊裊升起的氤氳彷彿在告訴人們已到了寒冷冬季適合泡湯的時刻，全台各地都有許多不同的溫泉區，其中南台灣的關子嶺溫泉，是台灣四大名泉之一，更以獨特的「泥漿溫泉」聞名世界，而事實上台南除了得天獨厚知名的白河區「關子嶺溫泉」外，楠西區還有坐擁山林景觀與天然溫泉資源，搭配周邊豐富的觀光景點與在地特色產業的「龜丹溫泉」，是冬季到訪台南不可錯過的療癒行程。







龜丹溫泉





「龜丹溫泉」屬弱鹼性碳酸氫鈉泉，泉質清澈透明、觸感滑潤，富含多種天然礦物質，深受泡湯遊客喜愛。溫泉水源穩定，四季皆適合體驗，尤其在冬季更能感受暖湯帶來的放鬆與舒適，兼具養生與休閒功能。





台南市府觀光旅遊局局長林國華表示，楠西區龜丹溫泉區有5家業者取得政府核發之合法溫泉標章。像是觀旅局委外經營管理的龜丹溫泉體驗池，擁有結合自然景觀的露天湯池和獨立湯屋，可盡情享受大自然的洗禮，其他溫泉業者也有融合在地飲食與住宿服務的溫泉會館，提供多元優質的泡湯環境，可滿足各種不同族群旅遊住宿及餐飲的多元需求。















遊客若到楠西區龜丹溫泉區經過洗禮後，推薦遊客不妨順道到龜丹溫泉周邊景點，來趟冬季限定的生態美食之旅，如：前往曾文水庫風景區搭觀光船欣賞湖光山色、老鷹捕魚及山豬島觀賞野豬等生態、至梅嶺風景區登山健行賞梅吃梅子雞及各式梅子料理，再造訪玉井老街品嚐芒果乾、情人果等在地特色農產。回程時還有拌手禮可購買，如：楠西盛產的蜂蜜、咖啡及多樣農特產品。











台南觀旅局表示，到龜丹溫泉可透過泡湯、賞景與品味在地風土，體驗台南山城慢活、自然與人文兼具的冬季旅遊行程。此外，配合冬季旅遊熱潮，龜丹溫泉體驗池自從與SoJoy極悅療癒工作室合作推出「溫泉X瑜珈X聲缽」好評不斷，近期民眾漸漸有感氣溫直直降。相關系列活動更深得民眾喜愛，不但可以使全身肌肉放鬆、神經紓緩平衡，對於疏解長期工作壓力也很有助益，可讓身體從內而外提升自癒力，找回輕鬆的自己，大家不妨把握有限名額儘速報名。近期活動，包括：12/28（日）、1/17(六)、2/21(六)等梯次都還有名額，每天包含兩梯次，第一梯次-泡腳13:30-14:30（60分鐘）499元/人，第二梯次-泡湯15:30-17:00（90分鐘）799元/人!

相關活動訊息及線上報名，可至網頁 （https://forms.gle/KL9YtX5usBmfAx456）填寫，或龜丹溫泉體驗池臉書粉絲專頁，或電洽06-5748872查詢。

以上圖片：臺南市政府觀光旅遊局提供