邀捷克前議長訪台中 江啟臣盼台捷拓展產業夥伴關係

（中央社記者王承中台北21日電）立法院副院長江啟臣今天邀請捷克前眾議長艾達莫娃訪台中，江啟臣表示，台灣與捷克同為珍視自由、民主與法治價值的重要夥伴，立法院將持續與捷克跨黨派友人深化交流合作，攜手拓展產業夥伴關係、強化交通連結，共同守護民主價值與區域和平。

立法院發布新聞稿指出，江啟臣今天邀請捷克前眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová），以及「歐洲價值安全政策中心」在台辦事處主任葉皓勤（Marcin Jerzewski）參訪台中，並由國民黨立委黃健豪、廖偉翔全程陪同接待。

廣告 廣告

江啟臣代表立法院及院長韓國瑜，誠摯歡迎艾達莫娃。江啟臣表示，他於前年及去年連續2年訪問捷克，特別感謝捷克國會通過「國家文物保護法」修正案，讓故宮重要文物得以順利在捷克展出，展現台捷之間深厚的文化互信與交流成果。

江啟臣指出，台灣與捷克同為珍視自由、民主與法治價值的重要夥伴，並在國際體系中扮演關鍵樞紐角色。雙方在政治、經貿及產業鏈合作上具高度互補性，台灣可成為捷克進入亞洲的門戶，捷克也是台灣進入歐洲的門戶。

江啟臣表示，台中是台灣重要的工業重鎮，長期以精密機械與工具機產業享譽國際，因此特別安排參觀大銀微系統公司的機械手臂與自動化技術。捷克同樣是歐洲具代表性的機械製造大國，雙方在高階製造、智慧機械及自動化等領域具高度互補性，未來在產業鏈合作上仍有廣大的發展空間。

艾達莫娃指出，此為首次造訪台中，對台中美食、精密機械與製造產業所展現的實力及能量印象深刻。她卸任眾議長職務後，仍希望持續為台捷關係貢獻心力，進一步促進雙方在產業合作上的連結，同時深化文化與經貿交流。

針對當前國際經貿局勢，江啟臣表示，台美關稅議題已逐步明朗，產業合作也形成一定框架，惟面對全球供應鏈重組與國際競爭加劇，台灣產業仍須持續推動升級與轉型，全面提升競爭力，以因應未來各項挑戰。

江啟臣表示，立法院將持續與捷克跨黨派友人深化交流合作，攜手拓展產業夥伴關係、強化交通連結，共同守護民主價值與區域和平。（編輯：林克倫）1150121