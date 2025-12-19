邀李鴻源等大咖焦點座談 江啟臣：結合產官學打造台中旗艦城 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

立法院副院長江啟臣日前宣布參選台中市長，並喊出「打造台中『旗艦城』」，18日他特別邀請前內政部長李鴻源教授、逢甲大學副校長黎淑婷，以及台中市科技產業園區理事長聯誼會總召集人陳永豐董事長齊聚一堂，進行「焦點座談」，透過產官學不同的專業視角，深入探討城市治理的關鍵課題與台中未來發展願景。

江啟臣表示，一個城市的發展，絕不能只靠單一想法，更需要傾聽、對話與跨領域的整合。他認為，在座談中，專家學者從公共治理經驗、學術研究到產業實務，提出許多極具前瞻性的建議，讓自己在城市規劃、產業發展與市政推動上，能獲得許多啟發。

「我始終相信，好的政策來自於不斷請益、務實討論。」江啟臣進一步說，藉由交流對話，為城市找方向，為市政找解方，會持續廣邀各行各業、各界專家集思廣益，讓城市治理更貼近民意、也更具前瞻性，找出屬於這座城市專屬的「台中味/way」。他允諾，會一步一步將台中打造成更宜居、更具競爭力的旗艦城市，讓台中成為亞洲新核心、世界新都心。

另外，台中市區多處已可見江啟臣新年看板，更有民眾發現，江啟臣已率先掛上與台中市長盧秀燕的合體看板。

江啟臣今（19）日表示，他與盧秀燕是最佳拍檔，過去7年多來彼此合作無間，無論國政、市政甚至競選都相互合作，目的就是要一起帶領臺中隊向前衝。

江啟臣也說，正值歲末年終，透過看板向市民過去一年的辛苦付出表達感謝，也要借這個機會向市民朋友表達祝福。

根據觀察，盧秀燕在大罷免期間曾稱江啟臣是「未來市長」，加上盧秀燕執政7年多來，屢次明示、暗示「未來台中市長也在此」，兩人始終保持良性互動；盧秀燕的表態，也成為關鍵。

照片來源：江啟臣辦公室提供

