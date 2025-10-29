邀民眾來集章摸彩 鹽水嘉年華周末登場

鹽水區長陳文琪及在地、社區與學校、里長及商圈店家代表共同推廣鹽水地方盛事，邀各界來參加鹽水嘉年華暨壁津之路小鎮解謎之旅。（記者李嘉祥攝）

臺南市鹽水區公所及鹽水月津港文化觀光商圈發展協會合作辦理的「二零二五鹽水嘉年華暨壁津之路小鎮解謎之旅」十一月二日將於區公所前中山路登場，今年以「鹽水麵香月津情長」為主題，象徵在地美食樸實風味與月津港人文情懷，昨（二十九）日並於永成戲院舉行造勢活動，邀在地商家展示特色商品，鹽水區長陳文琪與社區、學校、里長及商圈店家共同推廣鹽水地方盛事。

市長黃偉哲表示，為推廣在地美食小吃與消費，鹽水區公所與商圈合作推出「集章摸彩活動」，讓民眾透過趣味集章遊戲體驗鹽水風情；即日起至十一月一日於鹽水店家或當日市集消費滿百元並至宣導攤位集章即可參加摸彩，最大獎為象徵財運滾滾的「金元寶」，歡迎踴躍參與將好運與大獎帶回家。

經濟發展局長張婷媛指出，鹽水嘉年華不僅是推動地方觀光的品牌活動，更是展現鹽水文化與美食特色平台，歡迎各地遊客來感受鹽水小鎮文化魅力與熱情，並帶動商圈繁榮發展。

鹽水區長陳文琪說，為帶動活動氣氛及買氣，十月一日起至卅一日先舉辦「壁津之路小鎮解謎闖關活動」，邀民眾化身探險者依提示至各特色景點闖關解謎，完成任務兌換好禮，並設置隱藏任務可加碼抽台南晶英酒店住宿券大獎，讓遊程兼具趣味與驚喜；另也結合商圈推出「月津賞味DM店家優惠活動」，可至特約店家享限定優惠；活動當天還有精彩表演、鹽水特色市集，邀民眾來鹽水做公益、吃美食、遊小鎮。詳情可至鹽水區公所臉書專頁查詢。