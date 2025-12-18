邀民眾參與設計!中原文創園區15號倉庫 將打造成活動中心

中原文創園區內的軍方庫房「15號倉庫」。(記者周敏鴻攝)

〔記者周敏鴻／桃園報導〕中壢區中原文創園區的軍方庫房「15號倉庫」，桃園市政府規劃將改造為「忠義市民活動中心」，預計明年7月完工，民政局長劉思遠說，不同於傳統公共工程「蓋好再啟用」模式，將由銘傳大學設計學院團隊邀請民眾參與設計，共同打造中心未來的模樣。

前身是中原營區「15號倉庫」，曾是國軍後勤補給的重要據點，配合都市計畫變更與營區活化政策，如今保留結構框架並進行整建後，將改造為忠義市民活動中心，室內空間約256平方公尺，初步規劃設置舞台、廚房、辦公與儲藏空間等，未來可容納150人集會。

廣告 廣告

民政局與銘傳大學合作舉辦空間工作坊，規劃「水耕植栽實作」、「空間參與式設計」課程，邀講師帶領民眾認識「循環材料」轉化為美學作品的過程，期盼建立一套產官學合作的示範模式，讓公共建設於規劃初期就能廣納民眾意見，未來忠義市民活動中心將能成為凝聚社區情感、共學共創的場域。

中壢區忠義里長簡秋榮說，過去的活動中心多是興建完成後交給地方使用，如今市府與公所導入新思維，透過整理空間納入民眾意見，可以讓民眾產生參與感，並對未來的活動中心使用充滿期待；仁義、忠義、普義、德義里過去共用活動空間，使用上較多限制，忠義里即將迎來屬於自己的據點，對里內民眾而言，也別具意義。

桃園市政府民政局與銘傳大學合作，開辦「市民共感‧共創市民活動中心」空間工作坊。(記者周敏鴻攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

果然是「開心醫院」！ 振興證實：全院普發2萬+年終6個月+加薪5％

「台灣模式」在宏都拉斯展現強大韌性 外媒：北京「輸的」開端

美宣佈售台M109A7自走砲 但數量從168輛減為「60輛」

超商店員「咖啡完售謊言」婉拒年邁老翁 暖心原因曝光5千人讚爆

