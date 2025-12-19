邀民眾深度體驗邵族文化 魚池鄉「逐鹿嘉年華」熱鬧登場

圖▲伊達邵商圈逐鹿市集活動結合踩街遊行。

【記者張嘉誠／綜合報導】

為深化日月潭地區原住民族文化能見度，並串聯觀光與在地產業發展，南投縣魚池鄉公所於12月19日下午1時30分至4時30分，在伊達邵商圈及逐鹿市集舉辦「日月浮嶼文化島—逐鹿嘉年華」活動。活動結合踩街遊行、藝文展演、成果發表與互動體驗，期望透過一場貼近生活、走入街區的文化嘉年華，讓更多民眾在日月潭旅遊過程中，實際認識並感受邵族文化的深度與溫度。

圖▲邵族祈福儀式。

此次逐鹿嘉年華以「遊行踩街×成果發表×藝文展演」為主軸，活動開場即由伊達邵商圈踩街揭開序幕，透過熱鬧隊伍與文化符號，將邵族文化帶入街區與遊客視野。舞台活動則安排邵族祈福儀式、傳統音樂與族群表演，呈現邵族與水域、生態及生活緊密相連的文化樣貌，讓民眾不只是「看表演」，而是在嘉年華氛圍中理解文化所承載的意義。

除展演活動外，現場同步辦理「產業人才培育成果發表」及「部落伴手禮成果展示」，完整呈現魚池鄉推動「日月浮嶼文化島」計畫三年來的成果。從文化體驗遊程、產業培力課程到文創商品設計，展現邵族文化如何轉化為可被理解、體驗與支持的觀光內容，並逐步建構文化保存與產業發展並行的在地模式。

圖▲走進伊達邵，感受邵族文化的熱情與魅力。

活動同時規劃深受民眾期待的VR虛擬實境體驗，透過科技重現邵族歷史記憶與文化場景，讓參與者以沉浸式方式理解部落故事，成為連結傳統與現代的重要橋樑。現場並設計互動任務，完成指定體驗的民眾可獲得限量邵族特色文創小物，提升參與感。

魚池鄉公所表示，「逐鹿嘉年華」不僅是一場年度活動，更是推動日月潭觀光轉向文化深度體驗的重要一步，透過走入商圈、結合街區與族群文化，讓觀光不再只是短暫停留，而是能留下理解與共鳴。活動全程免費，誠摯邀請民眾走進伊達邵逐鹿市集，一同參與踩街、看表演、體驗VR、認識邵族文化，感受日月潭不一樣的文化風景。