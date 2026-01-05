邀王金平任黨最高顧問 鄭麗文率4副主席送聘書

台北市 / 綜合報導

國民黨主席鄭麗文，今(5)日率領4位副主席，一同來到前立法院長王金平辦公室，正式頒發國民黨最高顧問 聘書 給王金平，希望借助王金平的政治歷練，在各方面協助國民黨，不過之前在王金平從政50 週 年餐會上，鄭麗文沒有受到邀請，被外界認為鄭王兩人有心結，對此鄭麗文也回應，兩人關係良好，一切都是誤傳。

親手頒發「國民黨最高顧問」證書，給前立法院長王金平，國民黨主席鄭麗文以及4位副主席全出動，展現對王金平的高度重視，國民黨主席鄭麗文說：「國家非常需要王院長，希望能夠透過他完整的歷練，來協助本黨，為國家的艱困局面，奉獻心力。」

前立法院長王金平說：「能夠有機會幫助國民黨，讓國民黨能夠贏得國人的敬重。」除了憲政僵局兩岸情勢，甚至2026藍營全台選戰，都需要王前院長出謀劃策，不過21日王金平從政50週年餐敘，就沒邀鄭麗文，而且還稱柯志恩才代表國民黨，被外界認為鄭王兩人有心結，推估原因就是因為，傳出原本要任命前立委張顯耀，擔任副主席且督導南部選戰。

國民黨主席鄭麗文說：「這個是完全誤傳，王院長他的影響力，也絕對不是只有南台灣而已，所以國家大政，兩岸和平，憲政僵局，也非常希望能夠跟院長來請教。」駁斥黨內不合傳言，更要進一步團結全黨上下，畢竟2026選戰鳴槍起跑，黨中央除了目前已啟動宜蘭台中協調，未來也將以行動中常會方式，力拚翻轉艱困選區。

國民黨屏東縣長參選人蘇清泉說：「以前在馬英九時代，就有行動中常會，那將來(選舉佈局)可能就會，也是把它拉到各縣市，尤其是艱困地區，幫忙應該是有的。」王金平重出江湖，擔任國民黨軍師角色，藍軍重整旗鼓再出發。

