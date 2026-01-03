邀約教會女教友出遊 一見面就強吻上下其手 狼教友遭強制猥褻起訴

記者莊淇鈞／新北報導

女教友從捷運江子翠站上林男車後就被林男強吻。（資料照、圖／記者莊淇鈞攝影）

新北市某教會教友林姓男子，因喜歡同教會頗具姿色身材曼妙某名女教友，去年（2025年）8月邀約該女教友一起開車出遊，但旅途中卻涉嫌對女教友強吻還上下其手撫摸強制猥褻女教友全身，女教友不甘心受辱報警提告，新北地檢署日前依強制猥褻罪嫌將林男起訴。

起訴指出，教友林姓男子心儀同教會1名身材曼妙頗具姿色的女教友，主動邀約一起同遊淡水喝咖啡，去年8月14日下午2時許，林男開車到板橋區捷運江子翠搭載女教友前往，豈料，女教友才剛上車，林男就伸手攬住女教友頸部強吻，林女嚇到出手阻擋，林男才罷手。

林男看準女教友已經上車，改口帶女教友返回其住處休息，女教友因人已在車上無法推辭只好無奈前往，但女教友一到林男家進到客廳，林男再度強吻女教友並對其上下其手撫摸女教友全身。

女教友嚇到奮力反抗才沒讓林男得逞，藉口有事要處理匆忙離開後，打電話向哥哥哭訴後報警處理。新北地檢署認為林男違反女教友意願，日前依強制猥褻罪將林男起訴。

