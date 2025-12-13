邀總統國情報告 國民黨團籲「三信」：團結十講、十問都送你

總統賴清德。（資料照／范揚光攝）

民眾黨與國民黨12日分別提出邀請案，正式邀請賴清德總統赴立法院，針對國防特別預算、對美軍購進行國情報告，且接受立委諮詢；立法院會依黨團協商共識，逕付二讀，交付協商。國民黨立委、黨團書記長羅智強對此呼籲，賴要「三信」，請賴總統來國會告訴大家，為什麼錢不是問題？為什麼軍人加薪不能做？

羅智強近日在臉書發文提及，國民黨團正式在立法院提案，依法邀請賴來立法院，就國家安全事項及天價軍購提出國情報告，並接受立委諮詢。他也呼籲賴要有「三信」，第一，「人而無信、不知其可也」，賴總統競選時跟全國人民承諾，根據「憲法」跟「立法院職權行使法」，會到立院接受國情諮詢，但面對歷史天價的軍購條例，難道總統就不講誠信，不兌現諾言了嗎？針對重大國政來立院報告，賴總統有沒有接受的勇氣跟誠信？人民需要一個誠信總統，不是賴皮總統。

羅智強續指，第二，呼籲賴總統要有要有自信，民進黨搞大惡罷時，賴總統舉辦「團結十講」，轟動武林、人人叫好，但講到五講就夭折，國民黨團請總統來立院，要辦「團結十講」、「團結十問」都送你，賴總統一直很有自信、很敢面對群眾，那1.25兆的天價軍購，難道總統不該更有自信心 ，來把人民心中的問題一一釐清嗎？

至於第三，羅智強說，要有公信，政府提出軍購特別預算1.25兆，115年度國防預算近9500億，請問其他財政排擠效益是什麼？民進黨最喜歡喊窮，講到軍人加薪就喊「窮啊」，好像軍人不值得，講到公教人員退休保障，又喊政府「窮啊」、公教人員不值得。但奇怪的是講到1.25兆、加上近9500億就編得出來，政府態度就變有錢，說不用擔心、錢不是問題。

因此羅智強說，請賴總統來國會告訴大家，為什麼錢不是問題？為什麼軍人加薪不能做？要投資國防戰備，沒人反對，但是過去軍購預算的交貨狀況如何？66架F-16V戰機竟然一架都沒交貨，難道賴總統沒有義務跟大家說明嗎？要拜託賴清德，做一個有誠信、有公信、有自信的總統，來立法院報告並受詢答。

