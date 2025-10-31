邀習近平吃雞排引攻擊 黃國昌：中性描述綠都急著抹紅真是沒出息

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前接受廣播節目專訪時說，不排斥會見中國國家主席習近平，還說可邀習近平吃雞排，此語引來不少綠營側翼攻擊，陸委會副主委梁文傑則回，「如果你見到習近平，表示你被中共認可過，不要太急著倉促表態」。黃國昌今（31）日被問及此事時說，如果連中性表述民進黨都要急著抹紅，他只能夠說民進黨真是沒出息，也再次展現民進黨的雙標，「新潮流大老洪奇昌跑去中國，梁文傑連吭都不敢吭一聲？」

廣告 廣告

黃國昌。（圖／方炳超攝）

黃國昌今早受訪說，其實他昨天在廣播節目接受王淺秋訪問的時候，他就講的很清楚了，就是彼此之間有對立、有衝突，但是都不應該排除任何善意溝通的機會跟可能性。我們當然有我們的原則、堅持與立場，但為了台灣、為了人民的福祉，事實上能夠取得共識，能夠多有溝通，能夠降低兩岸戰爭風險的事情，覺得都是正確的事情，都值得去做。

黃國昌說，也在這樣子的前提跟背景脈絡下，他說了，如果總統賴清德都可以邀習近平一起喝珍珠奶茶，他也會樂意邀習近平一起來享受台灣特有，而且非常好吃的雞排。那如果連這麼中性的表述，那民進黨都急著要抹紅，他只能夠說民進黨真的是沒出息，沒出息的程度讓人歎為觀止，也再一次的展現了民進黨的雙標。

「什麼叫做綠能你不能？」黃國昌說，就像他昨天在記者會裡面講的，有人跑到中國去經商去交流，就被民進黨批評成是舔共是賣台，那新潮流的大老洪奇昌跑去中國，結果梁文傑吭都不敢吭一聲啊，別人去就是去舔共，民進黨的新潮流去就是健康有序，他覺得台灣人早就看透了民進黨的雙標，一點都不令人意外。



更多FTNN新聞網報導

鄭麗文稱普丁非獨裁者 黃國昌：每個人對自己評價負責

不認為普丁是獨裁者！鄭麗文：他是民主選出的領袖

還在大陸黑名單！被問是否願赴中見習近平 黃國昌表態：當然不排斥

