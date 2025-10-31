「邀習近平吃雞排」太紅？黃國昌斥綠沒出息

▲民眾黨主席黃國昌昨（30）日表示不排斥見中國國家主席習近平。（圖／CNEWS匯流新聞網提供）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌昨（30）日接受媒體人王淺秋專訪提到不排斥會見中國國家主席習近平、為何不能請他吃雞排？一席話引不少綠營側翼攻擊，更被陸委會副主委梁文傑狠酸。對此，黃國昌今回應痛批，他的會面有前提，會堅持立場，中性的表述卻被抹紅，民進黨沒出息的程度令人歎為觀止。

黃國昌今指出，他昨天接受訪問的時候就講得很清楚，兩岸之間有對立、有衝突，但是不應該排除任何善意溝通的機會跟可能性，當然他有原則、堅持立場，但是為了台灣人民福祉，事實上可以取得共識、多有溝通，能夠降低兩岸風險的事情，他覺得都是正確的事情，都值得去做。

黃國昌說，在這樣的前提跟脈絡下，如果總統賴清德都可以邀請習近平喝珍奶，他也會邀習近平享受台灣特有、非常好吃的雞排。這麼中性的表述，民進黨急著要抹紅，那民進黨真的是沒出息，沒出息的程度讓人歎為觀止，再一次展現民進黨的雙標，什麼叫「綠能你不能」。

黃國昌也狠批，有人跑到中國經商交流，就被民進黨批評舔共、賣台，新潮流大老洪其昌跑去中國，梁文傑吭都不敢吭一聲，說認真看待健康、永續的交流；別人去就是舔共，民進黨新潮流去就是健康、永續，台灣人早就看透民進黨雙標，一點都不令人意外。

