邀請鄉親到帛琉！蕭美琴揭中國將觀光武器化

▲副總統蕭美琴「帛榮專案」即將落幕。（圖／總統府提供）

[NOWNEWS今日新聞] 副總統蕭美琴「帛榮專案」即將落幕，他今（10）日上與隨團記者茶敘，並分享出訪心得。他在致詞透露，帛琉近年來特別受到中國將觀光武器化，用觀光人數脅迫，讓帛琉觀光人數波動大，同時也強烈推薦台灣鄉親赴帛琉旅遊，即便來過，也是值得再來。

蕭美琴上任以來，首次出訪位於西太平洋的友邦帛琉，展開為期5天4夜的行程，今日為第5天，上午並與隨團記者茶敘。

蕭美琴說明總統賴清德所交付三大目標，第一，深化與帛琉之間的友誼，他說，這次行程安排非常緊密，從頭到尾都感受到帛琉人民對台灣的支持，這種情感的連結，是全面性的；第二，帛琉方期待我方進一步推廣觀光，對地方的產業發展而言，觀光是帛琉最重要的一個地方產業，在總統惠恕仁導引之下，他們再次見證帛琉美麗，這幾天過程中，也跟帛方討論，除了美麗的海洋外，喜歡浮潛、喜歡潛水、喜歡陽光的台灣鄉親，可能會喜歡些什麼？所以他昨天6時起床去登山，他們海邊有一些登山路徑跟步道，而世曦工程也協助帛琉規劃自行車、人行步道，以及路上觀光特點，希望讓台灣鄉親能來。

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▲蕭美琴參訪國家博物館。（圖／總統府提供）

中國將觀光武器化

蕭美琴提到，帛琉近年來特別受到中國將觀光武器化，用觀光人數脅迫，一下子人很多、一下子就禁止，或者做其他各種不同層次的管控，讓帛琉觀光人數波動大。他說，台灣觀光客一直是非常熱愛帛琉的，也希望邀請台灣鄉親，即便來過，也是值得再來。

第三目標則是，見證榮邦外交努力成果，蕭美琴說，除了基礎建設工程外，也見證技術團在此努力用專業、農業、教育、資訊專業、醫療衛生等幫助帛琉；他指出，帛琉數十年來因為地理環境，一直是以罐頭食品為主食，這種高度加工的食品，對帛琉民眾長期健康可能帶來負擔，因此台灣用新鮮的蔬果，跟他們交流互動，帛琉方也都非常感謝。

蕭美琴提到，雙方各個合作領域非常綿密，期待未來可以進一步讓帛琉人深刻感受到台帛之間合作的成果，接下來在8月份，帛琉會主辦太平洋島國論壇，也非常期待能夠將台帛之間的合作，再一次向其他的太平洋島國來做分享、做展示，把台灣可以幫忙、台灣人民良善的力量充分展現出來。

蕭美琴提到，帛琉是台灣距離最近的邦交國，且是所有邦交國裡面唯一有直飛商業航班的國家，台灣人民要來這裡觀光或者是交流相對方便，且帛琉跟台灣之間還有一項特性，都是海島國家，同時有一些南島族群歷史的淵源，而帛琉非常在意如何讓傳統文化包含語言傳承下去，也與台灣一樣面臨少子化的挑戰，面臨語言文化的保存，他們對傳統文化非常自豪；他呼籲，其文化連結是台灣能再進一步去交流的地方。

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