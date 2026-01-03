邀請魅力席捲全台的王世堅委員開球 中信特攻力拚2026年首戰勝利

【記者羅伯特／綜合報導】台灣職業籃球大聯盟（TPBL）2025-2026賽季開打，新北中信特攻今（3日）在新莊體育館舉行「DEA特有型」主題週，特地邀請魅力席捲全台、最有型的重量級嘉賓王世堅立法委員開球，與全場線人們一起捍衛主場、力拚勝利，點燃2026年主場首戰的熱情！

除了王世堅委員首次擔任職業籃球賽開球嘉賓，TPBL莊瑞雄會長也一同到場觀賽。王世堅委員在現場展現超高人氣，不斷有球迷要求合照。

圖說：中信特攻新聞稿－中信育樂董事長陳國恩（右）、立委王世堅（中）與TPBL會長莊瑞雄（左）一起為中信特攻應援

主持人比利開場介紹今天開球嘉賓時，現場播放去年最紅的網路金曲《沒出息》，王世堅委員拿著DEA應援長巾上場，並與應援團全勝及桑德一起動感應援，王世堅委員大喊「閃電狂轟、中信特攻」，替中信特攻鼓舞士氣。

王世堅委員致詞時表示，球員在球場上的表現絕對是「準備充分、火力全開」，相信等一下一定有場「火光四射、龍爭虎鬥」的精彩比賽，非常謝謝各位好朋友們一起到新莊體育館，為台灣的籃球運動加油打氣，也藉這機會祝福所有好朋友們，新的一年都能夠「匆匆容容、游刃有餘」。

圖說：中信特攻新聞稿－立委王世堅為賽事開球

王世堅委員指出，本來球團熱情邀約他與啦啦隊攜手跳特攻長巾應援舞，「但我的舞姿就像在早安晨跑，擔心破壞美麗的畫面，請容我婉謝，謝謝各位。」

球迷林小姐表示，她經常帶小孩進場看球，每次都覺得球場活動越來越有趣、多元，而且球賽很精彩，小孩非常喜歡。今天看到王世堅委員是非常驚喜的新年禮物。