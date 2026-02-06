邀谷立言參訪台中機械產業 江啟臣談軍購：朝野坐下來協商 9

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

立法院副院長江啟臣今（6）日邀請美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）參訪台中機械產業。江啟臣強調，外交目的在於為國家創造利益，希望透過這次參訪，讓美方親眼見證台中製造業作為全球「可信任供應鏈」的堅強實力。針對軍購案，他則喊話，朝野應坐下來協商，讓預算僵局獲得緩解。

針對美國參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）對台灣在野黨刪減軍事預算感到失望，江啟臣認為，「解鈴還須繫鈴人」，立法院基於權責審查預算，不只國防特別預算，還有年度總預算等，確實遇到一些困難與障礙，希望朝野能夠坐下來好好協商，用智慧化解僵局。

廣告 廣告

行政院去年11月底通過預算規模1.25兆新台幣的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，包含對美軍購、建立台灣之盾防空系統、打造非紅供應鏈等等，數度遭立法院藍白黨團封殺，無法付委員會審查。AIT先前數度發聲明表示支持1.25兆國防特別預算，但谷立言今天聽到軍購案問題，並未表示任何意見。

邀谷立言參訪台中機械產業 江啟臣談軍購：朝野坐下來協商 11

兩人今聚焦在AI產業上，對此，江啟臣指出，外界常誤以為台灣科技業只有半導體，但其實「沒有精密的機械手臂、馬達與引擎，就無法生產晶片」。台中擁有全球最完整的精密機械聚落，是支撐臺灣科技島的真正底氣。為了國內產業的轉型升級，他積極促成讓台中的製造實力和美方的AI應用能夠合作，共同打造「台中AI機器人智慧園區」。

谷立言則表示，非常感謝江啟臣讓他有機會了解台中機械產業，台灣是美國第4大夥伴，包括半導體、AI科技、經濟面向等，美台合作方面，台灣在實體AI機器人的能力非常強，美國總統川普現推動在美製造業將提升自動化，希望台美未來繼續努力，推動合作繁榮。

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者徐德芬拍攝

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

謝典霖謝衣鳯紛爭歹戲拖棚 柯呈枋、洪榮章喊話黨中央

賴清德視察彰化紡織產業 王惠美籲中央加強支持傳產轉型

【文章轉載請註明出處】