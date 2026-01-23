邀谷立言陪賴總統國情報告

立法院院會23日通過提案，邀請賴總統赴立院對1.25兆元軍購特別預算進行國情報告說明，並建請他履行競選時宣示將到立院做國情報告和接受立委「諮詢」的憲法義務。然而，日前立院曾為彈劾總統案「咨」請總統前往「說明」，但賴總統指此不符憲政體制而不予列席。有鑑於此，若美國希望軍購特別預算能有所進展，最好能出面對賴總統「曉以大義」，讓賴總統這次不再「耍賴」。

美國在台協會（AIT）處長谷立言日前以「自由不是免費的」，表態支持行政院提出的軍購特別預算，猶如向台灣民眾喊話及對在野黨施加壓力。其實，美國自詡為自由民主的典範國家，更該花心思敦促賴總統遵守憲政民主體制到立法院報告，但谷立言應該還不了解賴總統是如何一再在憲政民主的運作上「耍賴」，才不知這其實才是軍購特別預算延宕的重要原因。

日前立院為彈劾總統案「咨」請總統前往「說明」，賴清德卻僅透過「總統用牋」函文給院長韓國瑜，指依憲法法庭判決「意旨」認定「說明」為「問責」，故因不符憲政體制而不予列席。

從立法院咨請總統公布《財政收支劃分法》修正案起，賴總統就不依《公文程式條例》第2條明定的「咨」回復立法院，而僅復函給院長韓國瑜。此違法的作為猶如立院的決議是韓國瑜個人的決定，才不以掛上發文文號的「總統咨」回覆。賴總統處理公文書的態度正反映出不遵守憲政民主程序的「耍賴」心態。

賴總統說：「自由不是免費的」這句話是刻在華盛頓特區韓戰老兵紀念碑上，卻讓人不解，美軍投入韓戰，為何能扯上美軍保家衛國？更重要的是，自由是付費或免費就能決定的事嗎？

韓國電影《鋼鐵雨：深潛行動》一開始，韓國總統問妻子是否知道簽署《韓戰停戰協定》者中竟無韓國代表？並對此表現出「國恥」的神情，而這也是韓國為自由所付出的「費用」。美國在1861年時，南方有11個州想另外組成「美利堅聯盟國」，但在打了南北戰爭後仍無法實現，難道是因只知貪圖自由而不付費？

谷立言曾於受訪時表示，期待能在立院審查軍購相關預算時，回答國會的各項問題。對此，朝野立委也多表歡迎。因此，立法院或許可考慮邀請谷立言以貴賓身分旁聽總統的國情報告，而若賴總統也同意，甚至可請其以政策利害相關人身分，列席陪同總統說明。

上述情形即使須付出「國家體面」的無形費用，但畢竟仍是信仰「自由不是免費的」之舉。何況，賴總統既曾公開強調國情報告和接受立委「諮詢」是憲法義務，谷立言也可看看賴總統這次會不會再「耍賴」？（作者為民主文教基金會董事長）