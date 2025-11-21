邀賓賓哥國中演講直播惹議！魔術師王元照也是更生人「曾入獄3次」

娛樂中心／陳佳鈴報導

捲入此爭議開端的魔術師王元照，也是更生人。他曾因案入獄三次，靠著老父親的不離不棄喚醒他走回正途。（圖／翻攝自王元照FB）

台中某國中邀請魔術師王元照到校演講，網紅「賓賓哥」（本名江建樺）以神秘嘉賓身分到場後，竟在未經校方及學生同意下逕自開啟直播，立刻被校長上前打斷。沒想到隨著賓賓哥一下子道歉一下子又批校方，讓台中市長盧秀燕罕見動怒封殺兩人，而賓賓哥一下子又甩鍋魔術師王元照！而王元照也是更生人，他曾在節目中透露，自己曾入獄三次，還目睹其他受刑人被迫以特殊性服務換取日常用品。

捲入此爭議開端的魔術師王元照，也是更生人。他曾因案入獄三次，但八十多歲老父親沒有放棄他。然而第三次服刑時，年近八旬、健康大不如前的父親在寒流中離世，錯過見父親最後一面的遺憾讓他深受衝擊，感嘆「樹欲靜而風不止」，也成為他徹底改變人生的重要轉捩點。

賓賓哥一下子道歉一下子又批校方，讓台中市長盧秀燕罕見動怒封殺兩人，而賓賓哥一下子又甩鍋魔術師王元照。（圖／翻攝自網路）

而談起在獄中服刑的生活，讓他感嘆「歹路不可行！」王元照曾在節目《新聞挖挖哇》透露，他在獄中曾遇見一名外表清秀的年輕男子，因多次竊盜入獄後被家人完全放棄，長期無人探視，也沒有任何生活費補助。無力購買基本用品，該男子疑似因性向因素，開始向部分獄友提供性服務，以此換取牙膏、衛生紙等生活必需品。

他進一步指出，以當時的獄中環境而言，這些「交易」往往在舍房消毒的空檔進行。每月約兩次的消毒時間，所有人都會被集中至工廠區，僅留下兩名收容人負責清掃房舍，期間缺乏監督，加上當時沒有安裝監視設備，成為部分人進行性交易的空窗期。一項服務的「代價」竟僅是兩包肉鬆，讓節目來賓直呼不敢置信。

更令人唏噓的是，王元照透露，有獄友甚至稱那名少年「樂在其中」，還會挑選對象，反映出長期缺乏安全感與情感依附的心理狀態，讓人更難忽視其背後的社會問題。

王元照提到，監獄中有許多被稱作「孤兒」的收容人，包括性侵犯、不名譽案件者或毒品慣犯，由於長期累犯，家人多數已選擇放棄。他說，有人寫了一百封信也等不到一封回信，獄友甚至會勸「不要再浪費郵票了」，凸顯監獄中比外界更深的孤單與失落。

