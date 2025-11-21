邀賓賓哥一起演講出事！魔術師王元照道歉了 更生人背景曝

王元照（右）近日因邀請賓賓哥同台演講惹議。（圖／翻攝自王元照臉書）





台中市某國中近日邀請魔術師王元照（可樂）到校演講，而網紅賓賓哥（本名江建樺）則作為神秘嘉賓到場，豈料，卻在過程中未經校方同意直播未成年，讓校長當場出面制止，賓賓哥今（21）日發聲致歉，聲稱是「友人刻意隱瞞」並不知曉校方不同意直播一事，對此，魔術師王可照稍早也公開道歉了。

針對在校園演講造成的連日風波，王元照發布聲道歉明表示：「本人在演出互動過程中，未能恪守表演者應有的專業與道德底線，使用了小雞雞之不當詞彙與玩笑。」強調對於造成的一切影響絕不卸責，將全權配合相關單位的調查，甘願接受法律與行政上的所有懲處，並自掏腰包聘請專業的兩性平權與溝通專家，深刻檢討並導正偏差的性別觀念與表達方式。

廣告 廣告

王元照強調，「身為表演工作者，本應傳遞正向能量與價值。此次事件他辜負了校方的邀請與信任，更傷害了社會大眾的觀感，他將引以為戒，透過專業進修重塑正確價值觀，嚴格審視自身言行，絕不再犯。 再次向該校師生及社會大眾致上十二萬分的歉意。對不起。」

事實上，王元照過去因妨害自由、恐嚇、槍砲等罪名3度入獄，曾在獄中待了10年，他曾在節目中透露，父親在前兩次入獄時從未放棄過他，直到第三次服刑期間，父親因寒流病逝，但他卻連最後一面都沒見到，才成為轉變的關鍵，他在三度入獄期間苦練魔術，出獄後靠著魔術迎來新人生，更曾受邀「台中市政府跨年晚會」表演，沒想到如今卻捲入賓賓哥風波，遭到台中市長盧秀燕封殺，付出慘痛代價。



【更多東森娛樂報導】

●小瑋被逼睡館嫂「關鍵對話」還原 館長認：老婆不那個

●《上班不要看》大黑、麻希證實分手 命理老師神預言被翻出

●粿粿事業跌谷底 成人平台發合作邀約：鼓勵再站起來

