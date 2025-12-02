邀賴清德來國會報告1.25兆特別預算？黃國昌：可比照審計長「諮詢」

行政院會上周通過預算規模1.25兆的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，本周送立法院審議，總統賴清德也表示，若符合憲政程序，願意到立法院報告。民眾黨團總召黃國昌今（2）日則表示，立法院在審計長人事同意權時「諮詢」是怎麼做的，賴清德來國會時就怎麼進行。

黃國昌表示，最重要的事情是請賴清德履行他在總統政見發表會中做出的承諾，來國會就要接受立委諮詢，就用賴清德說的「諮詢」，當初有人說是質詢，民進黨則強調是諮詢，但沒有關係，立法院對審計長是怎麼諮詢的，就完全依照賴清德、民進黨的主張去「諮詢」。

廣告 廣告

黃國昌也說，過去幾個月，各界都在問民眾黨是否支持國防預算，但他的回應都一樣，對於一個不知道多少錢、不知道要做什麼的特別預算，真的無從回答，民眾黨支持國防自主，但不支持浪費、貪腐，付了錢東西要可以拿到，不然付錢是付辛酸的嗎？

對於國民黨立法院黨團表態將在程序委員會中暫緩列案，黃國昌說，針對1.25兆的天價特別預算，現在只有收到2張A2的特別條例，希望大家提出的問題，賴清德可以正面回應，在賴清德正面回應這些問題以前，民眾黨團在今天的程序委員會中，會同意暫緩列案。



獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

