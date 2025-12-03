邀賴清德到立院「十講加十問」 羅智強：保證辦到風風光光

總統賴清德日前宣布將編列8年共新台幣1.25兆元國防特別預算，在野黨主張賴清德需至國會進行國情報告再討論，此案遭立院暫緩列案。國民黨立委羅智強3日受訪時大酸，賴清德的團結十講轟動武林，「來立法院，我幫你辦團結十講，你來十次都可以，團結十講再配合團結十問」，保證讓賴清德風風光光。

國民黨立委羅智強。（圖／中天新聞）

行政院拿出《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，在野黨主張賴清德需至國會進行國情報告再討論，此案遭立院暫緩列案。國民黨立院黨團書記長羅智強表示，賴清德的團結十講人人拍手叫好，「怕什麼？不要怕，羅智強挺你」。

羅智強受訪提到，國民黨對台灣的安全維護，現在主張是既要投資戰備，也要投資和平。但針對新台幣1.25兆元的國防特別預算，賴清德難道沒有站出來，到國會接受報告跟詢答的勇氣嗎？難道不應該有這個義務嗎？羅智強質疑，賴清德參選時承諾過，對重大政策、法案，願到立法院做國情報告並接受質詢，競選時有這樣的肩膀跟擔當，怎麼當總統後膽子就變小了。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

羅智強批評，賴清德就是一個連國防預算都不敢辯護的總統，不知道在怕什麼，搞到最後大家開始覺得國防特別預算1.25兆可能真的有問題。如果真有信心把1.25兆能說明清楚，怎會怕人家問？

針對國民黨立委陳玉珍提出《立法院組織法》、《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》修正草案，促「助理費除罪化」，明定助理費一定數額由立委統籌運用，並免檢據核銷，列在週五立法院會議程。羅智強認為，所有法案都會審慎推動，接受外界各種意見，法案在進度中，蒐集大家意見，繼續推動。

