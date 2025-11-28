邀賴清德國情報告！他：別又推卓榮泰擋箭牌

▲總統賴清德日前拋出一項歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）補充國防特別預算，引發朝野熱議。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 面對台海威脅不斷，總統賴清德日前投書《華盛頓郵報》，宣布將提出一項歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）補充國防特別預算，預計2030年前目標達GDP的5%，引發政壇熱議。對此，資深媒體人黃揚明質疑，這樣的決策流程是否合理，「總統赴立院國情報告」的議題可能又得拿出來討論了，總不能又推給行政院長卓榮泰去當擋箭牌吧？

黃揚明指出，總統賴清德先是投書美國媒體，隨後《華盛頓郵報》刊出投書，約2小時過後，便召開國安高層會議，會後接著召開記者會；到了隔天，行政院會通過特別條例，送交立法院進行審議。讓他不禁懷疑：「這樣的流程是否合理？可受公評。」

黃揚明強調，既然總統認為這套「守護民主台灣國安行動方案」如此要緊，接下來最重要的是「國會溝通」。那麼，那個曾一路鬼打牆的「總統赴立院國情報告」，是不是又該拿出來討論了？賴總統是否願意主動拋出到立法院國情報告？又或者在野黨要提案邀總統赴立院進行國情報告？

黃揚明提到，他在節目上詢問國民黨首席副書記長林沛祥，對方表態將會提案邀總統國情報告。他狠酸，攸關國家存亡危急之秋的重大事態，總不能都推給1個月前國防部都說已經送政院，但卻回應說：「還沒看到，還沒到我這裡來」的行政院長卓榮泰去當擋箭牌吧？

