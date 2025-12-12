邀賴清德總統赴立法院國情報告 韓國瑜裁示逕付二讀前先朝野協商

立法院長韓國瑜今（12日）主持院會，針對藍白兩黨團提案，邀請賴清德總統赴立法院，就攸關國家安全之重大國防事項及天價軍購提出國情報告並接受委員質詢案，韓國瑜裁示逕付二讀，依立院職權行使法規定，交付藍白黨團共同負責召集朝野協商。

立法院長韓國瑜。（中天新聞）

立法院上午召開院會，由於預計處理的停砍公教人員年金案、邀賴清德赴立院國情報告，以及民眾黨團提出的不在籍投票案，朝野均有爭議，因此院會一開始，主持議事的韓國瑜就宣布休息，進行黨團協商，直到達成共識才恢復開會。

院會恢復開會後，韓國瑜先處理討論事項的議案，其中民眾黨團提出不在籍投票案，經表決多數通過逕付二讀前，先由民眾黨團召集朝野協商。

有關在野黨團提出邀請賴清德赴立院國情報告並接受委員質詢一案，經黨團協商同意，朝野黨團各推人上台發言再行處理。韓國瑜最後裁示，逕付二讀，依立院職權行使法規定，交付國民黨團、民眾黨團共同負責召集朝野協商。

立法院今（12日）召開院會。（中天新聞）

在野黨團都認為，除了1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，再加上9500億元國防預算，總計達2.2兆，但提到軍人加薪、停砍公教年金等案，賴政府統統稱沒錢，到底錢從哪裡來？是否排擠其他預算？另已軍購的66架F-16V戰機居然1架都沒交付，已花500多億元的潛艦海鯤號至今無法順利交付，賴總統都應說明並接受即問即答。

民進黨團則認為，總統國情報告即問即答已被憲法法庭宣告違憲，而且即問即答由行政院長卓榮泰就可以了；除非若朝野黨團有共識，又符合憲政程序，賴清德總統才願赴立院國情報告。

