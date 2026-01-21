邀賴清德說明彈劾案被拒...國民黨發文痛斥「三失總統」...遭大批網友灌爆狠酸：看看藍白幾隻貓在現場

立法院先前針對總統賴清德發動彈劾案，並邀請賴總統於今（21日）赴全院委員會說明；對此賴總統昨以憲政體制為由，致函立法院長韓國瑜表明不予列席。國民黨今在臉書憤而批評賴清德為「三失總統」，更稱國會議場上屬於他的空椅子將成為其懦弱、無能、傲慢的歷史印記。不料，貼文發出後即遭大批網友湧入洗版，「可以考慮倒閣啊」，「紅藍白粉無止盡崩潰中」，「要不要也把今天議場影片傳上來，看看藍白總共幾隻貓在現場」。

廣告 廣告

對於賴清德拒絕赴立院就彈劾案說明，國民黨發文批評，本應在民意最高殿堂、接受全民監督的賴清德，選擇拒絕出席，將人民的意旨踐踏在地，並宣稱，就像賴清德當年在台南，登革熱疫情嚴峻、市政陷入空轉，200多天不進議會，無視人民痛苦、拒絕議會監督。



國民黨斥責，賴清德不但是三失總統，現在更直接消失在人民面前，逃避就是對於失職、失能、失德的默認，消失就是對憲政體制、民意監督的踐踏。在國會議場上，那張屬於賴清德的空椅子，將成為他懦弱、無能、傲慢的印記，永遠烙印在中華民國史上，烙印在人民心中。



在貼文一發出後，立刻遭到網友留言洗版狠酸，「有時間發文，沒時間審核預算」，「預算審了嗎？失職失能失德」，「讀一下書，總統不用進立院」，「可以考慮倒閣啊」，「紅藍白粉無止盡崩潰中」，「要不要也把今天議場影片傳上來，看看藍白總共幾隻貓在現場」。

(圖片來源：國民黨臉書)

更多放言報導

人咧？彈劾賴清德審查會「白營空蕩蕩、藍營僅小貓4隻」！吳思瑤酸自己人都不捧場：總統拒絕奉陪是明智之舉

黃虹霞、林國漳分析「彈劾沒規定要出席不用去」...賴清德從善如流「明後不出席彈劾審查會」！