邀賴清德赴國會報告中共2027武統情勢？ 民眾黨團表態了

針對是否邀請賴清德總統赴立法院做國情咨文；民眾黨立法院黨團副總召張啟楷今(28)日表示，如果民進黨不再阻擋，讓民意可以切實監督賴清德總統，黨團會列為考慮，「只要他願意來」。(黃敬文攝)

賴清德總統透過外媒拋出8年1.25兆元的軍事採購特別預算，接著開國安會議後才開記者會向國人說明，從時也提到2027中共武統台灣紅線等言論，對此在野醞釀邀請賴清德總統赴立法院對此做國情咨文；民眾黨立法院黨團副總召張啟楷今(28)日表示，如果民進黨不再阻擋，讓民意可以切實監督賴清德總統，黨團會列為考慮，「只要他願意來」。

張啟楷表示，民眾黨立院黨團支持合理的國防預算，可是到目前為止，特別預算的細目都沒有很清楚，甚至出現行政院長卓榮泰稱自已10月底之前都沒有看過這個案子，形同賴清德打臉卓榮泰，所以要等整個詳細的內容出來。

他進一步指出，但賴清德現在更有責任跟民眾講清楚，所謂的2027年北京當局完成武統台灣的目標，雖然後來他自打嘴巴、加了一個「準備」，可是問題還是非常嚴重，製造的恐慌讓人民有一些擔心，賴清德應該出來把所謂編列1.25兆特別預算、以及美國總統川普、美國國會都否認2027武統台灣的相關言論，更重要的是怎麼讓人民安心，他有責任要講清楚。

張啟楷強調，邀請賴清德赴立法院做國情報告，是民眾黨長久的主張，事實上也是賴清德在總統競選、與柯文哲同台辯論時主動提出，但他自己嚴重跳票，所以不管是國情諮文或者針對重要「2027武統台灣」言論，如果民進黨不要再阻擋，讓民意可以切實好好的監督賴清德總統，當然黨團會列為考慮，隨時邀請賴清德總統來立法院，「只要他願意來」。

