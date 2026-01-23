邀賴清德赴立院國情報告1.25兆軍購案 藍白挾人數優勢通過

立法院長韓國瑜主持院會。（翻攝自國會頻道）

立法院會提出「賴清德總統赴立法院國情報告」公決案，建請賴清德前往國會，就國家安全、兩岸情勢、對美軍購及國防預算規劃進行國情報告，並接受立委質詢。經記名表決結果，現場出席106人，藍白贊成55票，輾壓民進黨反對51票，因此提案通過。

行政院提出1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，藍白立委數度在立法院程序委員會封殺，導致草案遲遲無法付委。藍白去年12月提案，要求總統賴清德前往立法院，針對國防特別預算、對美軍購進行國情報告，並於去年12月12日逕付二讀並交付協商。

藍白黨團今（23日）於立法院會提出再修正動議，建請賴清德履行2023年12月30日於總統候選人電視辯論會所作的承諾，「總統都有義務應立法院的要求到國會進行國情報告，接受立法委員的國情諮詢」，並接受立委諮詢。經記名表決結果，106位出席立委中，55位贊成、51位反對，贊成者多數，因此照藍白提出的再修正動議通過。

依憲法增修條文第4條第3項規定「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告」，但立法院於2024年5月28日三讀通過《立法院職權行使法》相關條文修法，其中第二章之一「聽取總統國情報告」部分，增訂第15-2條規定，立法院得經全體立法委員四分之一以上提議，院會決議後，由程序委員會排定議程，就國家大政方針及重要政策議題，聽取總統國情報告，但此一條文後經憲法法庭判決為違憲。





