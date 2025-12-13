邀賴清德進行朝野「新團結十講」 國民黨團：保證讓總統講得盡興

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院國民黨團書記長羅智強今天表示，賴清德總統若真心實意希望朝野和解、化解僵局，和立法院對話。國民黨團將正式建請賴總統，邀請立法院朝野黨團進行「新團結十講」茶敘。

國民黨團表示，面對賴清德總統昨天上午破口大罵，下午找人喝茶，國人錯愕不已。保持情緒穩定，是擔任總統的基本條件，只希望總統為國保重身體。

國民黨團表示，針對賴清德最關心的十大議題，和立法院朝野黨團交換意見，這十大議題分別是：編預算欺軍警消、光電弊案淘空國庫、濫用司法追殺在野、發動惡罷撕裂國家、放縱詐欺囂張橫行、打壓地方集權集錢、不斷引戰兩岸兵凶、邦交腰斬外交重挫、天價軍購不敢說明、藐視國會獨裁霸道。

國民黨表示，全程公開，即問即答，時間、地點、場數，總統府決定。保證讓賴總統講得盡興，也保證讓與會的立委，問得詳細，讓國人充分了解賴清德總統的想法。

