邀賴總統赴立院國情報告 羅智強：形式可以再討論

〔記者林欣漢／台北報導〕藍白立委二度封殺1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，恐對我國防衛戰力造成隱憂，並對國際釋出錯誤訊號。在野要求總統賴清德赴立法院進行國情報告，國民黨團書記長羅智強表示，國民黨團目前的要求是詢答，如果總統府接受的話，再安排詢答的模式，這都是可以討論的。詢答有各種模式，但一定要來國會接受詢答，什麼形式還可以再來討論。

行政院長卓榮泰昨出席行政院長與商業領袖座談會時表示，強化防衛韌性特別條例預計未來8年投入1.25兆元，一旦未獲通過，恐無法提升國家基本戰力、維護我國主權及安全。

卓榮泰表示，若無中央政府總預算，政策目標都只是想法而已，「只要把中央政府總預算、強化防衛韌性特別條例預算好好審議，其他的都能坐下來談」，最重要的就是讓人民得到照顧、國家能夠持續發展，主權受到保障，國家安全能夠勇敢捍衛。

