邀閨蜜去杜拜玩！愛莉莎莎機票住宿全包了 網看傻：解鎖成就

娛樂中心／游舒婷報導

知名YouTuber愛莉莎莎相當有生意頭腦，近年她看準杜拜房市到當地置產，出手大方的她甚至邀請自己的閨蜜前往當地遊玩，甚至機票住宿全包，讓網友們看了都直呼「莎姊太帥啦！」

愛莉莎莎邀閨蜜到杜拜玩。（圖／取自IG）

專門在拍攝室內裝潢主題的YouTuber頻道「小宅實驗」，負責人Penny是愛莉莎莎好友，倆人維持多年交情，近期Penny飛到杜拜旅遊，連工作夥伴也是在飛機起飛前3天看到行事曆，才發現她會在台灣消失一週。Penny在IG上曝光原因，表示愛莉莎莎化身大乾爹贊助她杜拜「來回機票＋住宿」，還說「姊！你來杜拜，我帶你爽玩！」於是她馬上飛往杜拜，還說這是認識愛莉莎莎10年來最帥的一句話。

事實上，Penny是愛莉莎莎之前的室友，在頻道還沒創立前，愛莉莎莎就利用自己的頻道和資源協助Penny曝光，替好友打下人氣基礎，Penny過去也曾公開表示，愛莉莎莎是她的貴人。

看到貼文的網友們也紛紛留言表示「莎莎人真好」、「會賺錢的朋友帶妳玩（已解鎖）」、這就是富婆閨蜜帶你飛的感覺嗎？好羨慕哦」、「你們有彼此真好」。

