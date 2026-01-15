邀陳亭妃簽「選戰公約」 謝龍介一起承諾：不買票、不涉光電

國民黨立委謝龍介。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨台南市長初選結果，由立委陳亭妃打敗林俊憲，將代表民進黨與國民黨台南市長提名人謝龍介角逐2026年台南市長。謝龍介今（15日）現身恭喜陳亭妃之外，也透過臉書發文，邀請陳亭妃與他共同簽訂公開透明的選戰公約。

謝龍介發文表示，恭喜陳亭妃，可敬的對手。雖然陳亭妃現在都說跟他不熟，但他還是誠摯恭喜陳亭妃，這一路走來真的不容易，未來11個月，期待與陳亭妃打一場高格調的選戰。

謝龍介接著提到，他具體承諾，不作假民調，不造謠抹黑，不雇用網軍，不買票賄選，不涉入光電，看板減量並美觀。這是他對台南市民與全體國人的保證，他願白紙黑字具結，也拋磚引玉，希望亭妃能與我共同簽訂公開透明的選戰公約，讓台南市成為優質選戰的標竿，讓台南市民引以為榮。

謝龍介也在立法院受訪期間，勉勵初選落敗的林俊憲。謝龍介大方肯定，林俊憲有個優點，林俊憲在初選過程，看到33年來民進黨在台南市執的政沉痾很重，並沒有袒護，而是願意做改革；對於一個政黨在台南市執政33年官商勾結、弊案叢生，甚至連「長照3.0」的錢都敢貪、連救命的消防錢都敢貪，林俊憲看到了，也願意面對民進黨在台南市的這些弊案，這一點是他對林俊憲滿欽佩的。

謝龍介表示，他也鼓勵林俊憲再接再厲、不要氣餒，政治本來就是這樣，失敗了，繼續爭取台南鄉親的認同，像他一樣，最後一定能攻頂成功。

