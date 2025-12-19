邀陳俊聖演講談AI 熱潮恐類似「網路泡沫」？央行解析

除了新興科技應用需求強勁外，美國對等關稅延遲施行帶動拉貨潮，加上「232條款」調查結果尚未公布，使國內電子資通訊產品出口未受影響。 圖 : 高雄港務分公司粉專（出口示意圖）

[Newtalk新聞] 受惠於近年來 AI 需求持續升溫、帶動台灣製造業出口屢創新高，中央銀行於昨（18）日第四季理監事會議後，大幅上修今年度經濟（GDP）成長率至 7.31%，創近 15 年來新高、3.67%，為國內各機構中最為樂觀。然而，近期市場擔憂 AI 相關類股過熱，而出現股價高檔震盪、恐慌指數（VIX）波動加劇，近期外資也在台股大幅提款，致新台幣匯率走疲。

對此，央行總裁楊金龍透露，日前有邀請宏碁董事長陳俊聖演說探討 AI 的發展情況，以及是否有「泡沫化」疑慮。不諱言台股這波修正，是市場對 AI 發展有雜音，股市太高導致修正。

先前，台灣出口屢創新高、出口商握有龐大美元部位，新台幣理應升值，但七月來新台幣匯率反倒走貶，即便近日聯準會降息、利差縮小，資金仍呈現流出。楊金龍表示，由此可見，資金面才是主導匯市關鍵，貿易面已非主因。

電子占出口集中度高 為天時地利人和

根據央行資料指出，受惠於 AI、高效能運算（HPC）等新興科技應用需求強勁，帶動國內相關資訊電子業之生產暢旺，加以美國擴大台灣產品需求，預估今年資訊電子業 GDP 對經濟成長貢獻將逾 6 個百分點。

對此，楊金龍指出，全球化使「出口兩極化」現象日益明顯，台灣今年的經濟成長，主要是由 AI、電子資通訊產品貢獻，前 11 月的產品集中度達新高 57%、占出口比重也增至 73.7%。相較下，日本、韓國類似產品的集中度約 35%，顯示該兩國出口產品雖較多樣化，但出口表現不如台灣，不只高科技產品、傳產也是，即使產品分散度比台灣好，卻因來自他國（尤其中國）產品的競爭，加上美國關稅政策衝擊，致傳產表現不佳。

隨生成式 AI 快速發展，加速各行業導入 AI 應用，預期帶動整體 AI 市場規模於 2029 年破一兆元，2024～2029 年之年複合成長率達 32%。且台灣位處 AI 產業生態系之硬體製造樞紐，目前 AI 晶片、AI 伺服器多由台廠代工及組裝。除了新興科技應用需求強勁外，美國對等關稅延遲施行帶動拉貨潮，以及「232條款」調查結果尚未公布，電子資通訊產品未受影響等也是原因。

央行指出，政府明年推出多項所得稅惠民措施與最低薪資調升，加以今年廠商獲利成長，有助於明年員工薪資與獎金、現金股利調升意願，挹注家庭可支配所得。

AI 沒過熱 正處於調整與適應過渡期

對於這波 AI 投資熱潮，與網路（Dot.com）泡沫時期有何異同？央行指出，兩時期均源於對新科技之高度預期，致科技股價格漲幅與集中度偏高，但當前 AI 相關類股的本益比仍遠低於網路時期，多數 AI 公司的資本支出多來自穩健的營收、有經常性收入，且營收狀況可預測，股市狂熱程度仍小於網路泡沫時期。

此外，AI 技術進步展現發展潛力，目前終端應用與商業化模式尚未成熟，市場擔憂 CSP 等業者鉅額資本支出恐有泡沫化風險；但此為新技術落實至生產力提升的過程，勢必歷經調整與適應過渡期，此係產業革新升級的必經之路。

