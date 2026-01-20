邀青年用創意讓經典老歌重生 「老派Vibe」即日起徵件

邀青年用創意讓經典老歌重生，新竹縣「老派Vibe」金曲賽即日起徵件 ，總獎金高達十萬元。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣最強音樂賽事「老派Vibe跨世代金曲翻玩祭」即日起開放報名，竹縣府教育局號召全國青年發揮創意，將一九七０至二０００年間的經典流行樂曲重新編曲演繹，總獎金高達十萬元，決賽將於三月廿一日在竹北遠東百貨登場，縣長楊文科向青年喊話「舞台已經搭好，就等你來挑戰！」

楊文科表示，這不僅是一場比賽，更是站上C位、用音樂炸裂舞台的絕佳機會。為了打造「含金量」最高的青年賽事，縣府特別邀請金曲獎王牌製作人陳建騏、柯智豪，以及實力派歌手李芷婷、解偉苓組成「夢幻評審團」。以專業視角，針對演唱技巧、情感詮釋與創意改編進行評選。決賽當日更邀請千禧世代音樂創作鬼才李浩瑋擔任表演嘉賓，與參賽者進行跨世代的音樂交流。

教育局長蔡淑貞指出，本次「老派Vibe」金曲賽緊扣聯合國SDGs永續發展目標，以「老歌新唱 × 青年創意 × 永續行動」為核心。透過Z世代的視角重新詮釋父母輩的經典歌曲，不僅是展現音樂才華，更是呼應SDGs 10「減少不平等」促進世代共融、以及SDGs十一「永續城市」文化傳承的最潮實踐。

教育局鼓勵青年跳脫框架，用最個人的風格讓老歌「重生」，證明永續不只是口號，而是年輕世代的生活態度。無論是擅長深情演繹，或是擁有獨特改編創意的青年，都歡迎踴躍報名「老派Vibe」金曲賽，用歌聲為經典注入新靈魂，唱出屬於這個世代的青春永續主張。

除了參賽能爭奪高額獎金，觀賽民眾也有好康，活動當天現場規劃打卡按讚抽好禮，有機會將AirPods Pro三、Marshall復古藍牙音響及超商數位商品禮券等潮物帶回家。