邀韓國瑜喝茶談國政被拒！賴清德喊話「再思考一下」 鄭麗文譙：虛情假意

總統賴清德為《財劃法》、年金改革等修法議題，15日邀請行政院、立法院及考試院院長到總統府進行國政茶敘，但被立法院長韓國瑜婉拒，賴清德認為韓國瑜有難言之隱，請對方再思考一下。國民黨主席鄭麗文今（14）日到屏東縣出席國民黨慶活動時狠批，中華民國領導人帶頭違憲，動搖民主最重要的基石、國會的運作，賴清德不面對自己違法亂憲行徑，只是虛情假意地，想要找人來喝茶摸頭，是沒辦法解決問題的。

鄭麗文強調，國家面臨非常重大的憲政危機，中華民國的領導人帶頭違憲，動搖民主最重要的基石、國會的運作。鄭麗文表示，國會多數所通過的法案與預算，行政部門必須遵守，行政院覆議也提了，也失敗了，既然所有的憲政手段已經窮盡，就應該遵守憲法，而不是毀憲蠻幹。鄭麗文直接點名賴清德說，國會不是你耍流氓，也不是你胡攪蠻纏的地方，台灣民主得來不易，「豈容你一次的任性，就任由你來踐踏呢？」

國民黨主席鄭麗文（中）至屏東縣出席國民黨慶活動。（國民黨提供）

鄭麗文指出，如果賴清德不去面對自己每天違法亂憲的行徑，只是虛情假意地想要找人來喝茶摸頭，是沒有辦法解決問題的！若今天總統令不出總統府，致使台灣陷入僵局，原因都是賴清德的任性胡為，台灣不能再內耗下去，也不應該如此非理性惡鬥，「我們付不起這種代價」，鄭麗文呼籲，賴清德應及早悔悟，不要再執迷不悟。

另外對於賴清德打壓陸配不手軟，卻光顧陸配開設的麵館，藉此大讚台灣社會多元開放一事，鄭麗文也質疑，賴政府每天都把陸配視為特定族群，不斷的歧視，剝奪他們的人權，甚至於把陸配貼上標籤，彷彿是中共同路人，這一切都沒有任何法律基礎，如今來一次廉價做戲，吃一碗麵就可以掩蓋侵犯人權，歧視特定族群做法嗎？鄭麗文強調，賴清德與其做這種廉價的秀，還不如真正回歸憲法的精神，《中華民國憲法》是保障尊重人權的憲法，如果賴清德看不懂《中華民國憲法》，她也願意幫賴清德上課。

