邀黃國昌演講遭網洗版狂酸 政大政治系學會：期許將焦點回歸講座本身

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

政大政治系學會日前公告，將邀請民眾黨主席黃國昌演講，分享從學術研究者到社會運動者，再到國會實踐者的多項身分轉變，沒想到遭大批網友湧入粉專洗版，諷刺「問問題會問A答B嗎？」、「問問題會被說是白痴問題」。對此，政大政治系學會也發聲明回應了。

政大政治系學會表示，感謝社會各界對政治大學政治系學會舉辦之政治實務系列講座「從街頭到國會：黃國昌的政治實務與人生歷程」的關注，目前該講座報名情況踴躍，已全數額滿，因此報名表單提前關閉。

政大政治系學會說明，本會自本學期起啟動「政治實務系列講座」計畫，旨在搭建公共交流平台，提供多元立場觀點，並深化政治大學學生對於公共議題之理解與討論。本學年度首場講座「從野火到社運再到參政，年輕世代的政治實踐之路」，邀請彰化縣民進黨籍議員楊子賢先生，已於10月2日圓滿落幕。

政大政治系學會說，針對社群媒體上各界對本會之指教與關切，皆虛心檢討，然而大學校園應是包容多元意見、鼓勵理性討論之公共空間，這正是本會舉辦「政治實務系列講座」的初衷所在，期望透過邀請橫跨不同政治立場與專業領域的講者，提供政治大學師生拓展視野、增進社會對話與思辨能力的機會，最後，期許各界將討論焦點回歸至講座內容本身，並以理性與尊重的態度共同參與這場講座。

