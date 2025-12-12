邀3院長國政茶敘「韓國瑜突不去了」 黃揚明：賴清德想解政治僵局該見2人

總統賴清德訂於下周一（15日）邀請行政院長、立法院長及考試院長進行國政茶敘，希望解決《財政劃分收支法》及《公務人員退休資遣撫卹法》爭議，不過，總統府發言人郭雅慧今（12）日表示，總統本是依《憲法》進行院際協商，立法院長韓國瑜提議以茶敘形式交換意見，總統允諾安排，但韓院長稍早又忽然表達不克出席，府方感到意外與不解。

郭雅慧今日晚間指出，為因應當前包括《財劃法》、反年改等多項修法，對於國家憲政民主與財政健全之挑戰，並促進行政、立法等部門對話，賴清德預定於15日上午10時30分，邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府進行國政茶敘。

郭雅慧說明，財政健全穩定是推動福國利民政策的基石；守護民主憲政是邁向永續台灣的路徑，鑒於當前朝野互動情勢，賴清德盼建構對話橋梁，誠摯邀約三院院長撥冗出席，以全民福祉為優先，坦誠交換意見，共同因應當前挑戰。

對於韓國瑜忽然表達不克出席一事，郭雅慧表示，府方感到意外與不解，事實上，在總統與總統府秘書長日前面邀立法院韓院長依照憲法進行院際協商，韓院長主動提議是否改為茶敘形式以利交換意見，總統隨即允諾並進行安排，府方將持續了解實際原因，並誠摯期盼韓院長能與會，為國家憲政民主與國政穩健推動共同努力。

對於此事，媒體人黃揚明在臉書發文提到，「基本上，總統如果真的有誠意解決政治僵局，該見的是在野黨的領袖（民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文），而不是立法院長。」

