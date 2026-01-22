邀AIT谷立言演講 國防院舉辦座談探討強化國防投資

面對地緣政治風險升溫及大陸軍力擴張，行政院除在2026年將國防預算規模提升至新台幣9495億元（約佔GDP的3.32%）外，政府也將自2026至2033年間，編列最高上限1兆2500億元的國防特別預算，用以籌購精準火砲等7類武器裝備。為了引導社會針對國家重大戰略資源配置進行理性討論，國防安全研究院今（22）日舉辦「強化國防投資與國家整體發展」座談會。

(圖/國防安全研究院提供)

此次會議由國防院董事長霍守業上將致開幕詞，並特邀美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）發表專題演講，隨後由國防院執行長柯承亨主持專家座談，與4位財經與戰略專家針對國防投資與國家整體發展議題進行深度對談。

廣告 廣告

谷立言的專題演講題目為「攜手投資，共創安全繁榮的未來」（Investing Together and a Secure and Prosperous Future）。谷處長從盟邦視角，肯定台灣強化自我防衛能力的努力，並探討台、美如何深化合作以因應區域挑戰。

(圖/截自AIT臉書)

至於由國防院執行長柯承亨主持的專家座談，邀請台灣理財顧問認證協會名譽理事長黃崇哲、中華經濟研究院第一所所長劉孟俊、政大經濟系副教授王信實與國防院委任資深研究員黃希儒4位專家，分別從財政、產業、經濟、軍備籌建等不同面向剖析國防投資價值，以打破「國防支出即消耗」的迷思，重新定義國防為確保資產價值與推動產業升級的關鍵「投資」。

國防院強調，隨著國防預算與特別預算的雙軌投入，台灣正處於戰略轉型的關鍵時刻。此次座談會期盼透過跨領域專家的對話，引導社會大眾從單純的預算爭論，昇華至國家戰略層次，凝聚「強化國防、守護台灣」的全民共識。

延伸閱讀

卓榮泰喊話辯論卻縮了 羅智強酸：蔣幹當呂布、喊戰不敢戰

智庫團晉見賴清德夾帶軍火商？ 張競揭2神秘人物

立院彈劾賴清德 陳菁徽開酸「消失的總統」：獨斷、獨裁、逃避監督