邁入碳定價時代 2026碳費收入初估40億

台灣已完成碳費徵收相關法制作業，2026年開始收費。（本報資料照片）

為落實「排碳有價」概念，台灣去年完成碳費徵收相關法制作業，2026年約465廠排碳大戶就要繳交40億碳費，隨碳費制度落實，環境部預期，至2030年，最多可達到減碳14％的效果，碳費費率也將分階段調升，從目前最高每噸300元，至2030年後達到每噸最高1800元的水準。

實施排碳有價的「碳定價」制度已成國際趨勢，目前39個國家或地區徵收碳、稅費，例如日本2012年起徵「地球暖化對策稅」，另還有36個實施「總量管制排放交易」，其中歐盟早在2005年就實施。

環境部在2024年8月下旬完成攸關碳費徵收的3項子法，宣布我國正式邁入碳定價時代，規畫2025年起開徵，2026年起收費對象依前一年度排放量及適用費率繳費。

碳費的費率由政府、專家學者、民間團體組成的審議會決定，目前一般費率為每噸300元，企業提「自主減量計畫」，可享有每噸100元或50元的優惠費率，若屬「高碳洩漏風險行業」，再打2折，最低每噸10元，不過審議會也建議，2030年後費率每噸應訂在1200至1800元間。