邁入第三年！「知識跨年」年度論壇：一場跨越政治與科技的思維盛宴

圖▲「2025 知識跨年 2026 論壇」圓滿落幕，與會講者與主辦團隊合影，象徵跨越政治與科技的年度思想盛會成功完成。右起依序為：好好聽文創董事長潘祖蔭、前臺大校長 管中閔、前立委郭正亮、廣達技術長 張嘉淵，以及主持人李四端。(圖/好好聽文創傳媒提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

由「好好聽文創傳媒」主辦的年度盛事——「2025 知識跨年 2026 」論壇，已於今(2025) 年 12 月21 日在 CORNER MAX 大角落多功能展演館隆重登場並圓滿落幕。論壇邁入第三年，現場匯聚學界、產業界、政策研究者與青年世代，再次完成一場跨越政治、科技與未來治理的年末知識饗宴。

自 2023 年首度推出以來，「知識跨年」已從單純的趨勢對談，發展為具備長期社群串聯力與思想外溢效應的指標性品牌。面對 2025 年全球局勢的動盪，本屆論壇以「人類的十字路口——從大國博弈到 AI 智慧革命」為主題，透過「政經對峙」與「科技文明」雙軸並行的議程設計，引導典範大師與現場觀眾的心靈。

圖▲首場議程中，前臺大校長 管中閔 指出臺灣須以自主、靈活與前瞻戰略，回應中美博弈與逆全球化變局。(圖/好好聽文創傳媒提供)

大國博弈：重塑臺灣的戰略座標

首場議程「大國博弈——脫鉤斷鏈與逆全球化」直擊地緣政治核心。前臺大校長管中閔從國家戰略高度切入，指出臺灣正迎向一個必須具備戰略眼光的新時代。他強調，臺灣首先必須堅守「自主性」，核心產業如晶片並非可任意索取的廉價資源；其次是「靈活性」，應以全球供應鏈的關鍵位置為支點，在變局中順勢調整；最後則是「前瞻性」，看清逆全球化趨勢並乘勢而上，才能避免陷入被動。

前立法委員郭正亮隨後指出，2025 年是中美實力消長的關鍵轉折年，國際局勢已進入權力重新分配的臨界階段。中美關係的位移將深刻牽動未來十年的全球秩序與區域安全。他提醒，若仍以過往的「線性思維」理解世界，將難以回應即將到來的「非連續式變局」。兩位講者的觀點相互呼應，協助臺灣在複雜的地緣政治權力重組中重新找到新的定位。

圖▲前立法委員 郭正亮 指出 2025 為中美消長關鍵年，須跳脫線性思維，因應非連續式變局。(圖/好好聽文創傳媒提供)

AI 革命：在挑戰中開啟新創世紀

第二場議程則轉向科技革命。臺灣 AI 戰略部署核心人物廣達電腦技術長張嘉淵指出，AI 帶來的衝擊本質上是一場「創世紀」，正推動新秩序、新分工與新價值體系的生成。社會必須及早完成制度、產業與人才結構的「重新對齊」，才能在劇烈變革中掌握未來主動權。

圖▲廣達技術長 張嘉淵 指出 AI 是文明「創世紀」，唯有制度與人才對齊，方能掌握未來主動權。(圖/好好聽文創傳媒提供)

跨域對焦：以洞察啟動未來

論壇現場透過品牌群像的呈現，傳達了「跨年不必從倒數開始，但未來一定從洞察開始」的核心精神。本屆活動集結了永慶房產集團、好房網、利百代實業、旺旺友聯產險、高美泌尿科診所、愛爾麗集團、磐石集團與麗寶集團等超過 8家深具影響力的品牌共同支持，展現了論壇作為跨域串聯平台的高度凝聚力。

主辦單位表示，「知識跨年」不僅是論壇，更是一個持續運作的「未來對焦機制」。這場思維盛宴的落幕，不僅校準了 2026 年的視野，更協助公民與產業在變局的十字路口，以更清晰的洞察力共同邁向新局。