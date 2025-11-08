邁入第四屆的「幸福島嶼」多元體驗，打造農業新時代生活節。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬∕雲林報導

雲林縣斗南鎮農會八日下午舉行「幸福島嶼」開幕活動，今年邁入第四年以「We are」主題全新登場，與會貴賓冠蓋雲集，鎮農會總幹事張燕容說，鎮農會推廣有機友善水稻種植至今達十八公頃，透過活動的推廣舉辦，讓眾多民眾體驗食農教育及認識有機友善食材，進而吃的安心與健康。

農糧署署長姚士源說，有機種植推廣至今年面積達二萬八千多公頃，中部地區占六千多公頃，而雲林就佔了一千四百多公頃。在中央與地方的努力輔導推動下，前幾天斗南鎮農會獲得雲林縣政府核定十八公頃的有機促進區，相信未來在三方的努力下，有機友善種植的推廣會更具成果，也讓友善耕作成為全民的生活態度。

廣告 廣告

（記者陳正芬攝）

斗南鎮農會總幹事張燕容說，農會持續推動友善環境與教育結合，將石農教育融入社區、校園與生活，今年更邀更多在地農友及品牌攜手參與，讓「幸福島嶼」成為農業新創的展示舞台，「消費者願意吃，農夫就願意種」，以生活的方式支持農業，實際行動守護土地。

（記者陳正芬攝）

鎮農會指出，「幸福島嶼」升級規劃十四大主題區，內容橫跨食農、文創與永續三大面向，依序包含秋收農旅、鮮採番麥、野營燒烤、繪本故事、友善餐桌、沙龍講座、食農體驗、秋食音樂、戶外影院、兒童嬉戲、永續惜物、農創市集、農食導覽、抽獎活動。各區主題各具特色又相互串聯，猶如有機田區中的穩定生態系統，體現萬物共生的理念。