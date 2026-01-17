邁入第24年 導入AI 行動醫院全民健康開跑

今年行動醫院、全民健檢在後壁開跑，有不少民眾參加。（市府提供）

記者陳佳伶∕後壁報導

行動醫院全民健檢邁入第二十四年，今年首場十七日在後壁區開跑，全年規劃在台南各區有近百場服務，衛生局持續結合智慧醫療科技，除了原有的ＡＩ骨質密度檢測外，透過胸部Ｘ光檢查，可快速評估心臟肥大等潛在心血管風險，吸引不少民眾參與健檢。

市長黃偉哲一大早就前往後壁區安溪國小，勉勵第一線辛苦的醫護與工作人員，呼籲民眾踴躍參加健檢，重視預防醫學的重要性。

黃偉哲表示，行動醫院全民健康檢查服務已在台南持續推動多年，深獲市民肯定；今年導入由中國醫藥大學附設醫院與科技公司合作開發的ＡＩ胸部與心臟檢測系統，透過科技輔助，更精準掌握市民健康狀況；尤其針對中老年族群常見的心血管疾病，強化早期發現與預防作業；現場也配置Ｘ光車，加強胸部與肺部健康檢查，透過科技協助，更全面守護市民健康。

他指出，全民健檢協助民眾更了解自身健康，健康生活必須從定期健康檢查做起，今年多項檢查資格已擴大至更多年齡層，健康資源就在你我身邊，唯有主動檢查，才能把權利轉化為實際的健康行動。

衛生局表示，今年健康檢查再升級，透過結合智慧醫療科技，除原有的ＡＩ骨質密度檢測外，加碼提供ＡＩ心胸比評估服務，透過胸部Ｘ光檢查，即可快速評估心臟肥大等潛在心血管風險，有助於及早發現問題，並進行後續必要的醫療介入，提升疾病預防與健康管理效益。

只要年滿卅歲且符合檢查資格的市民，不論是參加市府「行動醫院–全民健檢」，或自行前往醫療院所接受檢查，最重要在養成「定期健康檢查」的良好習慣；早期發現、早期治療，才能有效守護自身健康。