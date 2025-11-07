邁入精品豪宅生活！融入石材磅礡魅力，引領奢華時髦風範！

編輯 黃紹婷｜圖片提供 丰越設計

小編帶你看好宅

遊走在 18 坪的奢華風居家，設計師融入深邃醇厚的木色調，以及大理石紋理，營造出如高級飯店般奢華雍容的氛圍，並運用豐富的異材質表現，搭配精緻溫暖的燈光設計，創造居家空間的藝術美學層次，並賦予高雅大器的精品質感。



全室採用深褐色木地板，營造深邃溫潤的時髦印象，搭配褐色紋理交織的天然大理石，更增添磅礡大器的空間質感。在收納規劃部分，設計師藉由隱藏式設計，將廚房機能，以及大部分雜物收斂隱形，並運用藝術展示區的規劃，使屋主的收藏品成為生活的視覺焦點，巧妙地綴入於動線之間，讓日常生活宛如穿梭於時尚現代藝廊之中。



為了展現私領域的時髦魅力，設計師在主臥室中融入純白大理石紋理，以及如同精品櫥窗般玻璃衣櫃，並運用弧形設計形塑溫柔而安定的包覆，展現了優雅獨到的生活品味，亦給予舒適的休憩氛圍。兩間次臥則分別以俐落灰調和莫蘭迪藍色調營造主題特色，並依照所需機能，安排對應的適切收納規劃。

廣告 廣告

小編的最愛

在本案中大量使用深色調的素材，藉由木紋、石材等異材質的層次搭配，營造出低調穩重、質感及奢華的質感，搭襯著光影的感性變化，呈現獨特的肌理變化，挹注精緻不凡的生活品味。

丰越設計／游清俊

地址：桃園市桃園區經國二路50號

電話：0931283121

Email：fy_design@kimo.com

網站：http://www.fydesign.com.tw/

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>丰越設計

立即聯絡>>>丰越設計