邁入精品豪宅生活！融入石材磅礡魅力，引領奢華時髦風範！
編輯 黃紹婷｜圖片提供 丰越設計
小編帶你看好宅
遊走在 18 坪的奢華風居家，設計師融入深邃醇厚的木色調，以及大理石紋理，營造出如高級飯店般奢華雍容的氛圍，並運用豐富的異材質表現，搭配精緻溫暖的燈光設計，創造居家空間的藝術美學層次，並賦予高雅大器的精品質感。
全室採用深褐色木地板，營造深邃溫潤的時髦印象，搭配褐色紋理交織的天然大理石，更增添磅礡大器的空間質感。在收納規劃部分，設計師藉由隱藏式設計，將廚房機能，以及大部分雜物收斂隱形，並運用藝術展示區的規劃，使屋主的收藏品成為生活的視覺焦點，巧妙地綴入於動線之間，讓日常生活宛如穿梭於時尚現代藝廊之中。
為了展現私領域的時髦魅力，設計師在主臥室中融入純白大理石紋理，以及如同精品櫥窗般玻璃衣櫃，並運用弧形設計形塑溫柔而安定的包覆，展現了優雅獨到的生活品味，亦給予舒適的休憩氛圍。兩間次臥則分別以俐落灰調和莫蘭迪藍色調營造主題特色，並依照所需機能，安排對應的適切收納規劃。
小編的最愛
在本案中大量使用深色調的素材，藉由木紋、石材等異材質的層次搭配，營造出低調穩重、質感及奢華的質感，搭襯著光影的感性變化，呈現獨特的肌理變化，挹注精緻不凡的生活品味。
丰越設計／游清俊
地址：桃園市桃園區經國二路50號
電話：0931283121
Email：fy_design@kimo.com
網站：http://www.fydesign.com.tw/
專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME
其他人也在看
簡約俐落滿分 科技夫妻回家即放鬆│混搭風│25坪
日系簡約的淺色系底蘊，搭配特殊漆的質感，透過簡約實用的設計，允庭室內裝修設計專為科技業夫妻打造即使面對忙碌生活，下班回家就能充分放鬆的生活場域。適切的材質運用與細節規劃，使空間展現現代俐落感與溫暖層次，透過藝術漆、大板磚和木質格柵等異材質拼接，佐以簡約線條，兼具美感與機能，融合出日式簡約風格與科技感的氛圍，滿足屋主的生活需求與品味。幸福空間 ・ 1 天前
設計有方 19坪空間極緻化滿足│混搭風
曾榮獲2座廣播金鐘獎肯定的暢銷女歌手暨資深廣播人何方，在疫情期間入厝新家，19坪的空間，不僅是她夢想居宅，也是她WFH在家直播工作的場域，透過澄築室內裝修張躍騰設計師悉心擘劃，圍塑出處處皆端景且收納機能極致化的舒心美型宅。幸福空間 ・ 2 小時前
田字型空間規劃 格局收納各安其位｜日系北歐風｜27坪
以旋轉電視為核心，空間向四周發散，水設室內設計操刀27坪的居宅，利用田字型設計精心安排公共領域，賦予各區域坪效利用最大化，同時細心考量安全細節，展現滿溢溫馨的日系北歐風的居宅氛圍。幸福空間 ・ 1 天前
四十年透天老宅的生活再造！保留童年記憶與時代痕跡，打造可聚可靜的多代共享之家
家的設計，不只是形式的重構，更是一段記憶與情感的延續。《Past, Present and Future》這個案子是一次關於「回嘉」的深刻旅程。屋主選擇回到嘉義，買下這棟四十年的透天厝，不只是為了重拾過往的溫度，更是為了打造一個可以歡聚、可以靜謐、也可以共存未來的多代之家。此作品在小福砌空間設計團隊的縝密規劃下，透過巧思最終獲得2025 iF設計獎的肯定。id SHOW ・ 2 小時前
家人嚴選作客變 淨白鋪成空間輪廓
長年旅居海外的屋主，追求純粹與質感的生活空間，回台購得預售屋進行客變設計，透過《幸福空間》找到了澤序空間設計，梳理了屋主一家人的需求，張于廷設計師精究格局動線到材質選用，白色簡約的空間底蘊，搭配溫潤木質鋪陳靜謐氛圍，加佐貼心預留無障礙動線，讓機能與美感靜靜共存於日常。幸福空間 ・ 1 天前
汲取精品時尚元素 讓空間成為藝術臻品|現代風|141坪
CELINE、LOUIS VUITTON、PRADA 等多款高級精品包，都擁有精緻細密縫線、柔軟溫潤皮革、奢華金屬、亮眼的品牌LOGO與俐落簡約造型，擄獲眾多時尚人的心。本案女主人也鍾情於時尚精品的細膩質感，於是界陽＆大司室內設計將精品包款中的經典元素轉譯至室內設計中，以百搭黑灰色系打底，藉由熟稔工藝將亮麗的鍍鈦金、大理石等優質建材完美融合，續揉植訂製染色木皮、皮革繃板為整體增溫，讓空間成為一件藝術臻品，女主人被所愛的時髦元素包圍，天天展現自信魅力。幸福空間 ・ 1 天前
淨白時尚雙倍坪效 科技新貴紓壓宅│現代風
過去曾是台積電資深工程師的我思設計陳佳佑設計師，擁有實事求是、兼具理性與感性的設計風格，加上了解竹科園區工程師們的需求而深受信賴，已成為在地工程師們的御用設計師。這回同樣是竹科工程師的屋主，因為喜愛陳佳佑設計師簡約、俐落的現代感，溝通上也相當契合，決定委託設計師打造出夢想中的大中島，及開闊、明亮的新家。幸福空間 ・ 2 小時前
現代輕奢家居絮語
一如宇宙深處瀰漫著星雲，孕育璀璨恆星，綻放奪目光芒，豐聚設計此次亦為旅居美國返家定居的屋主，形塑流淌著迷幻雲霧的沉穩象限，但適度埋藏極具質感的鍍鈦金屬，搭配合理配置的間接燈光與機能，建構屬於一家人的小宇宙，柔化屋主剛毅臉龐，點亮心中的光，蘊生如花笑靨。幸福空間 ・ 1 天前
輕奢風(affordable luxury)住宅設計指南!用精緻細節與實用機能打造低調奢華居家美學
低調奢華的輕奢風，近年來耀升為現代居家美學的新趨勢。如果你嚮往精緻設計，卻不喜歡過度堆疊的繁複元素，那麼你一定會喜歡輕奢風所帶來的平衡感。其實真正的高級室內設計，並不是用高價建材或昂貴飾品堆砌出來的，而是藏在空間獨特性與細膩質感之中。恰到好處的輕奢風設計，以簡約線條與精緻細節詮釋高級感，正是打造質感住宅的最佳答案。設計家 ・ 1 天前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 2 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
東京新宿車站派「2天敵」驅趕鴿子！ 民眾目擊真實一幕笑了
東京新宿車站時常聚集大量鴿群，不僅影響旅客通行，也造成環境髒亂，有業者想出奇招，派出「天敵」進行驅趕，迅速起了作用。然而，近日有網友再次回到車站，卻發現鴿子竟大剌剌的與天敵四眼相交，諷刺一幕引起熱議。鏡報 ・ 1 天前
韓媒票選「2025年度最差韓劇」：《魷魚遊戲3》、《問問星星吧》、《暴風圈》等大製作夯劇上榜！「這部」超狂卡司陣容拿下年度最爛劇
韓媒《Joynews24》近日公布眾多年末總結回顧，集結來自於娛樂經紀公司、電視台人士、電影電視節目製作人、娛樂線記者等110名業內人士進行問卷調查參與投票，票選出今年關於電視劇、電影、演員、歌手、綜藝節目等榜單，近日已經公布「2025年度最佳電視劇排名」、榜單，今(6)日又公開最新榜單內容為：「2025年度最差電視劇」票選出今年評價兩極的韓劇，不少夯劇也上榜！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 2 小時前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 1 天前
說好的不領呢？青鳥女神第一天衝登記 刪文已來不及被抓包
藍白陣營共同推動的普發現金1萬元措施自5日起開放登記，綠營起初曾大力反對此政策，批評違憲、窮台、政策買票，如今卻有不少人發文將其稱為「民進黨政績」進行收割。就連曾堅持反對普發的青鳥也紛紛轉變態度，「青鳥女神」徐閉在Threads發文表示「Yes，我第一天登記！」，事後被網友酸爆緊急刪文，但已遭截圖。中天新聞網 ・ 3 小時前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 23 小時前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 1 天前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 15 小時前