邁入超高齡社會！台灣長照服務機構破千家 9年成長7.8倍

財政部表示，近年我國人口快速老化，2018年邁入高齡社會後，2025年已進入超高齡社會，長照需求與日俱增。在此趨勢下，辦理營業稅籍登記的各類長照服務機構家數也連年快速成長，2025年11月底已逾千家，較9年前成長7.8倍。

財政部統計處近日發布財政統計通報，統計顯示，2017年底，我國有稅籍登記的各式長照服務僅125家，平均每家營業額2,364萬元；到了2025年11月底，有稅籍登記的長照服務機構已達1,102家，平均每家營業額降到483萬元。

其中，家數較9年前成長7.8倍，但平均每家營業額卻下降只剩1/5。

財政部說明，由於多數長者偏好在家中養老，長照服務機構仍以居家式服務占大多數，以去年前11的家數來看，居家式約占整體68%。但家數成長同時也帶來市場競爭，或因新加入者較多屬於小型規模，以致平均每家營業額多呈下降趨勢。

再從縣市別觀察，非都市地區因青壯年人口流失，家庭照顧人力出現斷層，囿於人力、經濟等因素，加上區內設有具規模的長照機構提供服務，故居住式服務平均每家營業額前5名均為六都以外縣市，又以彰化縣逾1億元最多，花蓮縣4,933萬元次之。

居家式服務以基隆市平均每家營業額1,567萬元最多，主因家數較少，易受大型長照機構拉升平均值，其他縣市的居家式服務均不及千萬元。

社區式服務則有台北市、新竹市、台中市等高於全國平均，財政部指出，應與接送方便性或家庭接受度較高等因素有關。

