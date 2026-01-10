邁入超高齡社會「更公平分配」 卓榮泰：政院版財劃法納高齡人口與農業指標

行政院長卓榮泰2026.1.10視察雲林縣元長鄉運動設施規劃情形，運動部長李洋全程陪同。行政院提供



藍白立委先前聯手兩度通過修正「財政收支劃分法」，大幅削減中央財源新台幣4,165億元，加上現行中央統籌稅款分配公式偏重人口及營利事業營業額指標，產生擴大城鄉差距等爭議，因此，行政院在去年11月提出政院版財劃法修正案，但立法院至今尚未付委審查。卓榮泰今天（1/10）表示，台灣已邁入超高齡社會，政院版財劃法納入高齡人口與農業等指標，提高權重，使財政分配更公平，也讓縣市分配更合理，卓榮泰呼籲立法院盡速付委審查。

行政院長卓榮泰今天（1/10）由運動部長李洋陪同，前往雲林縣聽取元長鄉樂齡運動中心規劃，卓榮泰也到虎尾鎮向國民黨立委丁學忠父親靈前上香。對於近日引起的營養午餐財源議題，卓榮泰在元長鄉致詞時，強調行政院版本的《財劃法》對中央、地方的分配更合理、每個縣市的分配更公平，誠懇希望立法院能好好看一看院版《財劃法》與今年的新《財劃法》有什麼不同。

對於包括雲林縣等多個縣市近日都先後宣布國中小營養午餐免費，卓榮泰表示，其實去年以前便已有多個縣市實施營養午餐免費，新版財劃法通過後，地方統籌分配稅款增加，因此有多個縣市陸續宣布實施相關政策，這本來就屬於地方自治事項，他樂觀其成，且如此中央便可將經費用於國防、外交、跨縣市與跨年度的大型建設，促進中央與地方的分工。

卓榮泰今天南下雲林主要目的是視察元長鄉樂活運動館的興建規劃。卓榮泰在元長鄉致詞時指出，當地規劃耗資新台幣1.2億興建全新3層樓建築的樂活運動館，但部長李洋日前向他報告由於地方需求大，相關的「優化全民運動與賽會環境計畫」經費已提前用罄，經費缺口達60多億元，在立委極力爭取下，他承諾運動部將核定該館興建，行政院也會予以支持。

卓榮泰並表示，總預算至今尚未通過，運動部今年編列38.8億的新興計畫仍無法執行，相關經費攸關許多運動設施、場館改善以及國際賽事舉辦，他呼籲立法院盡速通過總預算，運動部才能夠執行。

