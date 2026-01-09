邁入超高齡社會 衛福部４對策因應

石崇良表示，將從「健康促進」、「去中心化照護」、「論價值給付」及「科技導入」4大面向落實體系調整，讓台灣因應超高齡社會帶來的挑戰。（中央社）

記者戴淑芳∕台北報導

因應台灣正式邁入超高齡社會，衛福部長石崇良9日表示，將推動包括：健康促進、分散式照顧、論價值給付、科技導入等4大方面，希望降低人口老化、少子女化對醫療照護體系的衝擊。

根據內政部統計，截至去年12月底，台灣人口數連續負成長，12月新生兒僅9027人，但65歲以上人口數達467萬3155人，占比20.06%，達到世界衛生組織（WHO）超高齡社會定義標準。

對此，石崇良強調，超高齡社會的來臨是早就預期的，今年一定會達標，衛福部針對人口結構急遽改變，在醫療照護體系已有因應的4大方向。

首先，健康促進要做得更多，不只高齡者，一般人也都要朝健康促進，政府將投入更多資源，包括三高防治、888計畫以及健康幣等誘因機制，鼓勵長者及一般大眾從日常生活中預防失能，延長健康餘命。

其次，在照護模式方面，將朝向分散式照顧轉型。石崇良指出，照護體系要開始去中心化，長者的照顧越希望是在地的，不要舟車勞頓，所以已推出很多居家醫療革方案，如在宅醫療、居家安寧，更多一日型的照顧，還有遠距醫療常態化，以家為基礎的醫療並跟長照結合。

第三是健保給付改變，未來將由現行的「論量計酬」，逐步轉型為「論價值計酬」或「論結果計酬」。像1月才上路的新制，一個創傷病人進入醫院急診，2小時內進開刀房，就給付加成100%，4小時內進入則加成60%，盼透過與時間賽跑，減少患者失能風險，希望朝向健康導向、結果導向。

此外，石崇良表示，台灣不只高齡化、少子女化，工作勞動人口也在下降，又要照顧老人，第四關鍵就是落實科技優化，未來除了導入外籍勞力，更重要的是要透過科技的協助，讓工作方式改變，流程的優化及簡化，效能的提升，讓品質更好。