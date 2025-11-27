邁入超高齡社會！賴清德：提前啟動長照3.0

▲賴清德表示，今年台灣已經邁入超高齡社會，政府提前在明年啟動「長照3.0」。（圖／擷取自總統府YT）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德今（27）日召開健康台灣推動委員會第六次會議時表示，今年台灣已經邁入超高齡社會，政府提前在明年啟動「長照3.0」，讓長照各面向都更加提升，達成長照3.0健康老化、在地安老、安寧善終的願景；另外，面對複雜多變的狀況，必須從「One Health」的全球治理脈絡出發，提出「國家一體防疫政策」，將人類、動植物與環境健康視為一體，結合跨部會、跨領域的專業，形成一個「行動共同體」。

總統府下午召開健康台灣推動委員會第六次會議，賴清德致詞時說，今天的議程，除了報告上次會議列管事項的處理情形，衛福部也將提出，「長照3.0」，以及「國家防疫一體政策」兩項報告。

賴清德提到，台灣自從2007年起，推動「長期照顧十年計畫」，18年來，秉持「多元近便、在地安老」原則，來廣布服務資源、擴充服務項目，讓民眾享有既方便又負擔得起的服務。

賴清德表示，2017年推動長照2.0後，無論是長照經費、服務人力、服務人數、還是長照據點，都有飛躍式的成長，台灣的長照體系也更優質、更平價、更普及，服務滿意度高達9成，深受國人的肯定。

「我們不能夠以此自滿！」賴清德說，今年台灣已經邁入超高齡社會，長照在高齡人口快速成長下，面臨許多嚴峻的挑戰，因此，政府提前在明年啟動「長照3.0」，讓長照各面向都更加提升。

賴清德強調，要以人為本，以社區為基礎，透過各項前瞻、有效的策略，達到健康促進、積極復能，並且導入智慧照顧、強化家庭支持、提升機構量能，讓醫療照顧能夠更緊密整合。

賴清德指出，今天的報告，將提出完整的規劃，來應對未來長照服務需求與多元化挑戰，達成長照3.0健康老化、在地安老、安寧善終的願景。

賴清德提到，除了超高齡社會的挑戰，近年新興傳染病病原、氣候變遷、以及生態系統的變化，也對人類及動植物的健康造成影響，禽流感、狂牛症、COVID-19、登革熱等，都是大家耳熟能詳的傳染性疾病，也都和生態系息息相關。

賴清德說，面對複雜多變的狀況，必須從「One Health」的全球治理脈絡出發，提出「國家一體防疫政策」，將人類、動植物與環境健康視為一體，結合跨部會、跨領域的專業，形成一個「行動共同體」，整合制度框架，提出跨部門的整合性對策，並且務必超前部署，才能夠守護國人健康，提升社會韌性。

據指出，委員會將以健康老化、在地安老、連續照顧、安寧善終為核心理念，提出「長照3.0」具體政策內容。長照3.0將於明年上路，是政府在長照2.0基礎上再升級的十年計畫，此次討論將聚焦醫療與長照整合、家庭支持升級、住宿機構改善、智慧照顧導入，同時擴大服務對象。

