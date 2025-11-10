邁入「零核家園」！台灣能源轉型面臨3大挑戰 專家揭關鍵
台灣正式邁入零核家園時代，隨著核三廠2號機於5月17日停機除役，台灣最後一座核能發電廠正式畫下句點。根據能源政策規劃，台灣電力結構正快速轉型，核電占比從2024年的4.7%下降至2025年第一季的3.4%。面對核能發電缺口，台電積極擴建天然氣發電設備，使天然氣發電比例已從去年的47.2%上升至51.5%。同時，台灣因半導體製造及AI產業發展，預計2024至2033年電力需求年均成長率達2.8%，2033年用電量將高達3641億度，使能源轉型面臨更大挑戰。
台灣最大的天然氣發電廠—大潭電廠，已擴建新機組投入發電，總裝置容量達7544MW。台電副總經理蔡志孟表示，台電透過滾動檢討方式，提前規劃新增機組以彌補除役機組造成的電力缺口，同時積極減少燃煤使用，實現以氣減煤的目標。台灣用電分布與科技產業密切相關，台中市因中科園區位居全台用電量第一，台南市和高雄市分別因台南科學園區和路竹科學園區而位居第二、第三名。台南市2024年全年用電量約達340億度。
中經院分析師鄭睿合指出，台灣六成用電來自產業和能源部門，未來產業變動將決定電力需求結構。2016年開始的能源轉型政策訂立2025年「532」發電配比目標（天然氣50%、燃煤30%、再生能源20%），但目前再生能源僅占12.7%，達成20%目標已延後至2026年11月。能源署副署長吳志偉表示，政府持續推進光電和離岸風力建設，並發展地熱和小水力等新技術。
台灣綠電應用協會秘書長許博涵認為，綠能與核能並非互斥選項，關鍵在於能否快速填補電力缺口。他強調，再生能源技術相對成熟，但成本問題仍是企業關注焦點，例如台積電若每度電增加一元成本，全年將增加約200億支出。許博涵進一步指出，綠能比例可以提升，但基礎設施必須完善，成本才能降低。目前，光電和風電作為綠能雙引擎仍面臨諸多難題，能源轉型之路依然充滿挑戰。
