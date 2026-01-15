邁入3字頭「朋友不是結婚就是買房」他陷焦慮 過來人給安慰

每個人都有自己的步調，有網友分享，自己即將邁入33歲，身邊的同齡人不是在買房、看房，就是在結婚、生小孩，紛紛邁入人生下一個階段，對此原PO坦言感到焦慮，忍不住好奇其他網友的經驗談。

有網友在論壇Threads發文，透露自己即將邁入33歲，身邊的朋友不是在買房、看房，就是在結婚、生小孩，紛紛邁入人生下一個階段，讓原PO坦言因此感到焦慮，「有誰跟我一樣，因為跟身邊人狀態不同感到焦慮的嗎？」

不少網友分享「看了結婚的有些姐妹常因婚姻或小孩感到焦慮、疲倦，反觀自己沒婚沒娃真的挺快樂」、「35歲，跟現實的好友差不多都漸行漸遠了，結論就是告訴自己過好自己人生就好，不用管其他人」。

也有過來人鼓勵原PO「我也是1993，確實身邊的人開始結婚、生小孩、買房，但我覺得每個人開花的花期不同，不用太焦慮唷」、「焦慮這種事沒什麼用，反正生活還是要過，有就有沒有就沒有，不一樣也沒怎樣，過得開心最重要」、「不會啊，妳喜歡自己的狀態，那就是最適合你的狀態，不要把普羅大眾的價值觀套在自己身上，妳快樂最重要！」

「1993，依然追星，我在30初也曾焦慮了兩年，房子找對象，生小孩…但今年想通了，人生沒有一定要怎麼過，開心就好，不要焦慮，健康最重要」、「專注於自己的快樂，不要去看別人的生活，因為那些不一定是你想要的」、「過自己想過的生活即可，不用在意他人」、「人生沒有一定要進入的『下一階段』， 如果婚姻和小孩在你的感受裡並非必需，停在原地把自己的生活過好也挺愜意的」。

撰稿：吳怡萱



