邁入AI時代 林佳龍：科技與城市治理緊密連動

台灣民主基金會今天(27日)舉辦「在地民主：全球協力下的城市創新治理」國際論壇，外交部長林佳龍致詞表示，良好的地方治理關乎人民日常生活，也攸關國家民主長遠發展，而「在地創新、全球協力」潮流正方興未艾，因此他期待藉由台灣與國際夥伴的交流對話，探討城市與全球民主治理網絡議題，這也正是他所倡議「總合外交」的具體實踐。



台灣民主基金會舉辦論壇探討AI、在地民主發展、國際合作與城市治理創新等議題。台灣民主基金會副董事長、外交部長林佳龍表示，台灣在1996年首度舉行總統直選，是台灣正式成為民主國家重要里程碑，今年恰逢30週年，回顧民主發展的歷程會發現，台灣的民主根基其實源自「地方自治」，早在1950年，台灣就首度進行縣市長選舉，為民主制度奠下基石。

林佳龍認為，1987年台灣解除戒嚴、張忠謀創立台積電，台灣的政治民主化與科技創新，就在同一年、同一塊土地上萌芽茁壯，這也象徵科技發展與城市治理之間，始終存在深刻而緊密的連動。

林佳龍表示，他曾擔任台灣第二大城台中市市長，這段經驗讓他深刻體會，新興科技最好的應用場景往往就在地方，市長曾以智慧應用協助解決城市治理難題，但也看到科技快速發展帶來的資訊爆炸，加上有心人惡意操弄，讓許多議題更難形成共識，對城市治理帶來新的挑戰，林佳龍說：『(英語原音)因此在邁入AI時代之際，我們要共同思考，AI帶來的典範轉移，究竟會為城市治理帶來更多創新，還是帶來新的挑戰？』

林佳龍期待藉由台灣與國際夥伴的交流對話，探討城市如何在全球民主治理網絡中扮演更積極的角色，而這正是他倡議「總合外交」的具體實踐。

另外，對於美國總統川普(Donald Trump)因韓國國會仍未通過貿易協定，所以對韓關稅將從15%提高至25%。林佳龍受訪表示，希望立法院支持台、美關稅談判的結果。